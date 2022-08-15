Казахстан передал Украине три машины скорой помощи

В Украину из Казахстана прибыли три автомобиля экстренной медицинской помощи. Они будут спасать жизнь гражданских на Востоке и на юге страны.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что это стало возможно при содействии первой леди Елены Зеленской и кооперации Посольства Украины в Казахстане с казахстанским бизнесом.

С начала полномасштабного вторжения России тамошнее посольство вместе с украинским обществом и волонтерами организовали различные благотворительные мероприятия в поддержку Украины.

Сейчас также формируется 20-й грузовик с гуманитарной помощью.

«Казахи понимают наши боль и борьбу. Как результат, в сотрудничестве с казахстанским бизнесом приобретены скорые для украинских медиков. Мы очень благодарим наших партнеров за то, что вместе можем приложить усилия к спасению жизни украинцев», – говорит Оксана Врублевская, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского.

В Минздраве поблагодарили организации, которые помогали с транспортировкой автомобилей: общественную организацию Ukrainian American House, благотворительный фонда Виктора Пинчука и ОО "Инициатива Е+".

Также в Казахстане действует волонтерский штаб, где собирают средства для восстановления одной из школ в Черниговской области.