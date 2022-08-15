ХАМАС - главный победитель недавнего конфликта в Газе?

Трехдневный вооруженный конфликт между Израилем и палестинским «Исламским джихадом» в Газе на позапрошлой неделе начался вовсе не в Газе, хотя жители Газы снова заплатили самую высокую цену. Искра вспыхнула на Западном берегу, в Дженине, который все больше находится под влиянием ХАМАС, и его меньшего и более воинственного аналога, "Исламского джихада".

Палестинская администрация во главе с президентом Махмудом Аббасом все меньше контролирует и оказывает влияние на части Западного берега, включая (особенно) лагеря беженцев в Дженине, Тулькареме и Наблусе. В лагерях и других частях Западного берега ХАМАС и ПИД являются лицом сопротивления многих бесправных палестинцев.

Израильские силовики начали операцию «Разрушитель волн» в марте этого года, чтобы сдержать и подавить эти вооруженные группы, а также пресечь их вооруженные операции на территории Израиля.

ПИД назвал свои военные действия против Израиля «Единством полей сражений», ссылаясь связь между сопротивлением в Газе, на Западном берегу и в Иерусалиме, вместе с ХАМАС. Такой была стратегия двух фракций Газы после войны между Газой и Израилем в мае 2021 года.

«Западный берег является ареной непрерывной войны на истощение, — пишет Ахмед Мельхем из Рамаллаха, — с ежедневными рейдами и специальными операциями израильской армии в палестинских городах и деревнях».

Прошлогодняя война в Газе была спровоцирована решением ПА отменить выборы, за которым последовало решение израильского суда о выселении четырех палестинских семей из восточного Иерусалима и штурм комплекса мечети Аль-Акса израильскими силовиками. Беспорядки и насилие распространились даже на арабские общины внутри Израиля.

На этот раз искра вспыхнула 2 августа, когда израильские силы арестовали одного из лидеров ПИД, Басама аль-Саади, которого как видно на видеозаписи, вытащили раненым из дома в лагере беженцев в Дженине.

ПИД решила отреагировать со своей родной территории в Газе. С 5 по 7 августа ПИД выпустила 1100 ракет и мин по Израилю, а ЦАХАЛ нанес 147 воздушных ударов по целям в Газе. По данным ООН, 47 палестинцев были убиты, в том числе 12 бойцов ПИД, и 360 ранены. По данным министерства здравоохранения Палестины в Газе, среди палестинцев погибли 15 детей и четыре женщины. Среди раненых палестинцев 151 ребенок и 56 женщин.

Кроме того, 70 израильтян получили ранения вместе с повреждением зданий вдоль границы с Газой.

Обе стороны, как водится в таких случаях, сообщили о своей победе. Но настоящим победителем, по мнению некоторых наблюдателей, стала организация, которая не участвовала напрямую в конфликте - ХАМАС.

ХАМАС добился успеха, потому что оставался в стороне и помогал добиться прекращения огня. Его репутация лидера палестинского сопротивления, кажется, в основном осталась за филиалами на Западном берегу, где ПИД продолжит быть младшим партнером. ХАМАС, который правит в Газе, не был готов к повторению войны с Израилем (как в мае 2021) с ее ужасными человеческими и экономическими потерями для жителей Газы и вытекающими из этого политическими последствиями.

На этот раз инициатива была на стороне ПИД. Это его людей арестовывали и преследовали, поэтому ПИД взял на себя главную роль. Лидеры ХАМАС оказали полную риторическую поддержку, но на этом все и закончилось.

«Похоже, что роль ХАМАС сместилась с сопротивления Израилю в предыдущих четырех войнах в Газе на поспешное посредничество, которое привело к прекращению огня между Израилем и «Исламским джихадом» во время нынешнего раунда конфронтации», — пишет Май Абу Хасанин из Газы .

Веб-сайт ХАМАС утверждает, что глава его политбюро Исмаил Хания использовал посредническую дипломатию, связавшись с официальными лицами Египта, Катара и ООН.

ПИД также дал понять, что он тоже может претендовать на победу после боевых действий и что с ХАМАС все в порядке.

На пресс-конференции в Тегеране 7 августа генеральный секретарь «Исламского джихада» Зиад аль-Нахала заявил, что в рамках прекращения огня Израиль освободит аль-Саади и Халила Ававду, палестинского заключенного, объявившего голодовку в израильских тюрьмах.

Как сообщает Абу Хасанин, Нахала назвал ХАМАС «костяком палестинского сопротивления». «Нахала добавил, что, хотя ХАМАС не участвовал, он обеспечил благоприятную среду для бригад «Аль-Кудс», военного крыла «Исламского джихада», во время последней битвы, и подчеркнул, что ХАМАС и «Исламский джихад» представляют собой единый фронт против Израиля».

Со своей стороны Израиль считает себя победителем, и это особенно важно для премьер-министра Яира Лапида, которого ожидают новые выборы 1 ноября.

И дело не только в Лапиде, показавшегося себя на высоте за эти 3 дня. Силовой аппарат Израиля также расценил эту операцию как однозначный и запоздалый успех, в том числе за счет предотвращения эскалации с ХАМАС.

Журналист Бен Каспит пишет : «Это была первая военная операция Израиля против террористических групп Газы с 2009 года, из которой он вышел с чувством стратегической победы. В последний раз это произошло во время трехнедельной операции «Литой свинец», которая началась в конце декабря 2008 года и стала лебединой песней тогдашнего премьер-министра Эхуда Ольмерта».

Эта «стратегическая победа» включала, как пишет Каспит, «недопущение ХАМАС к боевым действиям, сокращение «Исламского джихада» до размеров, необходимых для сдерживания его угрозы, и восстановление его сдерживания. С другой стороны, образно говоря, ЦАХАЛ как местный хулиган взялся за самого слабого ребенка в классе. Хотя вряд ли это был равный бой, тот же ЦАХАЛ в прошлом не получал ничего, кроме достойной ничьи».

После войны между Израилем и ХАМАСом в прошлом году коалиционное правительство Нафтали Беннета разрешило въезд в Израиль большему количеству рабочих из Газы, что дало толчок развитию экономики сектора. Безработица снижается, а торговля растет. Несмотря на то, что многие жители Газы вынуждены работать в Израиле с большим трудом, они по-прежнему готовы воспользоваться такой возможностью, хотя бы потому что она предлагает им существенно большую заработную плату.

Говоря совсем по простому, Израиль и ХАМАС вдруг осознали, что мир, каким бы хрупким он ни был, для них гораздо выгоднее войны. И в частности израильтяне понимают, что с ХАМАС они действительно могут добиться более-менее долгосрочного соглашения о перемирии на основе тезиса "экономика превыше всего". А это также означает, что Израиль вынужден хотя бы на время прекратить попытки вытеснить ХАМАС из Газы.