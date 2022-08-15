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Saudi Aramco сообщила о рекордной прибыли на фоне рост цена на нефть

15 августа в 15:00 Якуб Хаджич 0

Нефтяной гигант Saudi Aramco в воскресенье обнародовал отчет о рекордной прибыли в размере 48,4 млрд долларов во втором квартале 2022 года, после того, как российско-украинская война и всплеск спроса после пандемии привели к резкому росту цен на нефть.

Чистая прибыль выросла на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года для крупнейшего в мире производителя нефти, который установил свой второй квартальный рекорд подряд после объявления о 39,5 миллиардах долларов за первый квартал.

По данным Bloomberg, огромная непредвиденная прибыль Aramco за второй квартал стала самой большой квартальной скорректированной прибылью среди всех зарегистрированных на бирже компаний в мире.

Государственная саудовская компания возглавляет список крупных нефтяных компаний, зарабатывающих умопомрачительные суммы.ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и Eni также объявили о многомиллиардной прибыли во втором квартале.

«Хотя волатильность глобального рынка и экономическая неопределенность сохраняются, события первой половины этого года подтверждают нашу точку зрения о необходимости постоянных инвестиций в нашу отрасль», — говорит президент и главный исполнительный директор Aramco Амин Х. Насер.

«Фактически мы ожидаем, что спрос на нефть продолжит расти до конца десятилетия», — добавил он.

Чистая прибыль выросла на 22,7% по сравнению с первым кварталом в "сильных рыночных условиях", говорится в сообщении Aramco. Прибыль за полугодие составила 87,9 млрд долларов по сравнению с 47,2 млрд долларов за тот же период 2021 года.

Aramco выплатит дивиденды в размере 18,8 млрд долларов в третьем квартале, как и во втором квартале. Она «продолжает работать над увеличением максимальной устойчивой мощности по сырой нефти с 12 миллионов баррелей в день до 13 миллионов к 2027 году», говорится в сообщении о доходах.

Квартальная прибыль, самая высокая с момента рекордного IPO Aramco в 2019 году, превзошла составленный компанией прогноз аналитиков в размере 46,2 млрд долларов.

Акции Aramco на саудовской фондовой бирже упали на 0,9% до 40,5 риалов (10,8 доллара). В этом году они выросли на 25 процентов.

В декабре 2019 года Aramco разместила 1,7% своих акций на саудовской бирже, получив крупнейшее в мире первичное публичное размещение акций на сумму 29,4 млрд долларов.

«Жемчужина короны» и главный источник дохода консервативного королевства в марте временно вытеснила Apple с поста самой дорогой компании мира. Теперь он занимает второе место в списке с рыночной оценкой в ​​2,4 триллиона долларов.

Напомним, что Саудовская Аравия стремится диверсифицировать свою экономику, зависящую от нефти. 

Несмотря на рост производства, Aramco пообещала к 2050 году достичь «нулевых операционных выбросов (углерода)». Углеродное загрязнение учитывается в стране, которая использует топливо, а не там, где оно производится.

Саудовский ВВП подскочил почти на 12 процентов во втором квартале на фоне высоких цен на нефть, объявило правительство в прошлом месяце. Эксперт по энергетике из Абу-Даби Ибрагим Эльгитани сказал, что нефтяное богатство стало «золотой возможностью» для страны.

И хотя цены на нефть упали на 30 долларов за баррель с пика в июне из-за роста предложения, они остаются близки к 100 долларам. 

Автор: Якуб Хаджич
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