Saudi Aramco сообщила о рекордной прибыли на фоне рост цена на нефть

Нефтяной гигант Saudi Aramco в воскресенье обнародовал отчет о рекордной прибыли в размере 48,4 млрд долларов во втором квартале 2022 года, после того, как российско-украинская война и всплеск спроса после пандемии привели к резкому росту цен на нефть.

Чистая прибыль выросла на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года для крупнейшего в мире производителя нефти, который установил свой второй квартальный рекорд подряд после объявления о 39,5 миллиардах долларов за первый квартал.

По данным Bloomberg, огромная непредвиденная прибыль Aramco за второй квартал стала самой большой квартальной скорректированной прибылью среди всех зарегистрированных на бирже компаний в мире.