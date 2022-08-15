Saudi Aramco сообщила о рекордной прибыли на фоне рост цена на нефть

Нефтяной гигант Saudi Aramco в воскресенье обнародовал отчет о рекордной прибыли в размере 48,4 млрд долларов во втором квартале 2022 года, после того, как российско-украинская война и всплеск спроса после пандемии привели к резкому росту цен на нефть.
Чистая прибыль выросла на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года для крупнейшего в мире производителя нефти, который установил свой второй квартальный рекорд подряд после объявления о 39,5 миллиардах долларов за первый квартал.
По данным Bloomberg, огромная непредвиденная прибыль Aramco за второй квартал стала самой большой квартальной скорректированной прибылью среди всех зарегистрированных на бирже компаний в мире.
Государственная саудовская компания возглавляет список крупных нефтяных компаний, зарабатывающих умопомрачительные суммы.ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и Eni также объявили о многомиллиардной прибыли во втором квартале.
«Хотя волатильность глобального рынка и экономическая неопределенность сохраняются, события первой половины этого года подтверждают нашу точку зрения о необходимости постоянных инвестиций в нашу отрасль», — говорит президент и главный исполнительный директор Aramco Амин Х. Насер.
«Фактически мы ожидаем, что спрос на нефть продолжит расти до конца десятилетия», — добавил он.
Чистая прибыль выросла на 22,7% по сравнению с первым кварталом в "сильных рыночных условиях", говорится в сообщении Aramco. Прибыль за полугодие составила 87,9 млрд долларов по сравнению с 47,2 млрд долларов за тот же период 2021 года.
Aramco выплатит дивиденды в размере 18,8 млрд долларов в третьем квартале, как и во втором квартале. Она «продолжает работать над увеличением максимальной устойчивой мощности по сырой нефти с 12 миллионов баррелей в день до 13 миллионов к 2027 году», говорится в сообщении о доходах.
Квартальная прибыль, самая высокая с момента рекордного IPO Aramco в 2019 году, превзошла составленный компанией прогноз аналитиков в размере 46,2 млрд долларов.
Акции Aramco на саудовской фондовой бирже упали на 0,9% до 40,5 риалов (10,8 доллара). В этом году они выросли на 25 процентов.
В декабре 2019 года Aramco разместила 1,7% своих акций на саудовской бирже, получив крупнейшее в мире первичное публичное размещение акций на сумму 29,4 млрд долларов.