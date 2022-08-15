Салман Рушди - не наша повестка

Ножевую атаку на индо-британского писателя Салмана Рушди, "фетву" об убийстве которого в 1989 году дал вожак политического шиизма Хомейни, некоторые деятели пытаются использовать как новость, мобилизующую мусульман. Впрочем, без особого успеха, потому что большинству сознательных мусульман в наши дни это имя не то, чтобы мало о чем говорит, но просто не особо интересно. И неудивительно...

Рушди был превращен в "звезду" почти полвека назад, тоже уже давно умершим Хомейни, в трудах которого, кстати, при желании можно найти немало того, за что в суннитском исламском государстве он бы сложил голову на плахе. И произошло это в результате того, что после одного из его романов на этого писателя была объявлена охота с постоянным подогревом ажиотажа публики и повышением ставок в виде призовой цены за его голову.

Что же стало поводом для этого? В его романе "Сатанинские стихи" в непотребном образе были изображены герои, которые вызывают ассоциации с Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и да приветствует, и его женами, да будет доволен ими Аллах. При этом персонаж, которого многие приняли за образ Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, носит другое имя, поэтому речь действительно идет об ассоциации, хотя и провоцируемой всем ходом рассказа.

И тут мы даже не будем касаться вопроса о применимости норм Шариата о наказании за богохульство к условиям неисламского государства, в которых была написана эта книга. Почему? Да потому что, уже давно для обсуждения этого вопроса есть куда более очевидные и актуальные поводы.

Мусульманам уже давно приходится иметь дело с теми, кто без всяких аллегорий и ассоциаций, прямо, грубо и грязно оскорбляет Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, Книгу Аллаха, публично сжигает ее рукописи (мусхафы) и т.д., и т.п. В таких условиях продолжать охотиться за человеком, который полвека назад написал книгу с главным героями, которых лишь можно ассоциировать с самыми дорогими для сердца мусульманина людьми - это какой-то странный выбор приоритетов.

Разгадкой этого может быть то, что в момент издания эта книга была направлена не только против Ислама, но конкретно против Хомейни, с которым также можно ассоциировать одного из ее героев. Поэтому хомейнистский режим воспринял ее как вызов ему и продолжал охотиться за Рушди как за своим врагом, как и всегда игнорируя мусульманские приоритеты.

Вот и сегодня, если внимательно присмотреться, можно будет увидеть, что в мусульманском пространстве подогреть ликование в связи с нападением на Рушди обычно пытаются люди, ментально оставшиеся в прошлом веке и преданные хомейнистской "Исламской революции". Современным мусульманам, знающим им цену, это просто не интересно.

Конечно, это не означает ни малейшего сочувствия к провокатору. Тот, кто намеренно играет с огнем, должен быть готов к тому, что его спалит. Но в наше время, когда каждый день погибает множество людей в идущих ныне войнах, это вообще не та новость, что может представлять какой-то интерес.