Эрдоган и Асад: примирение, смещение или замораживание конфликта?

Новость последних дней вокруг Турции и Сирии - это заявления турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о желательности примирения сирийских оппозиции и режима, слухи о возможности телефонного разговора Эрдогана и Асада и реакция на все это сирийцев.

Вот что сказал Мевлют Чавушоглу на фоне новости о том, что он встретился с министром иностранных дел асадитского режима Фейсалом аль-Микдадом:

"Мы должны договориться с оппозицией и режимом в Сирии. В противном случае, прочного мира не будет, мы всегда об этом говорим. Чтобы предотвратить расчленение в Сирии должна быть сильная администрация. Воля, которая может доминировать в каждом уголке ее земель, может быть достигнута только через единство и солидарность".

Самой яркой реакцией на это стал ответ командующего 3-м корпусом повстанческой Сирийской Национальной Армии Абу Ахмета Нура, заявившего: «Да, мы можем примириться, если на это примирение согласятся Гият Матар и Хамза аль-Хатиб», а это первые участники мирных протестов, замученные насмерть спецслужбами Асада в 2011 году, один из которых тогда был 11-летним мальчиком.

Схожим образом на эти разговоры отреагировали практически все лидеры сирийской оппозиции. А некоторые высыпавшие на протестные акции сирийцы сгоряча даже начали жечь турецкие флаги.

После этого околоправительственные турецкие комментаторы стали писать, что разговоры о предстоящем разговоре Эрдогана с Асадом не более, чем слухи, а МИД Турции заявил, что не откажется от поддержки сирийской оппозиции и что решение о примирении с режимом должна принимать только она.

Что ж, посмотрим, что за всем этим стоит и чем это закончится. В 2023 году Турции предстоят очередные решающие выборы, а социологические опросы показывают, что в турецком обществе продолжает расти недовольство массированным присутствием в стране сирийских беженцев, особенно на фоне инфляции и экономических проблем. Поэтому стремление решить сирийскую проблему так, чтобы беженцев можно было вернуть в Сирию и разгрузить Турцию понятно.

Но дело в том, что решить этот вопрос можно по-разному.

Можно признать Асада, помириться с ним, слить ему сирийских повстанцев и отправить к нему на расправу часть сирийцев, а другой открыть коридор в Европу, окончательно разругавшись с ней. Не надо объяснять, что это будет не только колоссальным предательством, но и моральной и политической катастрофой. Причем предательством не только сирийцев и катастрофой не только их, но и самого Эрдогана, поддержавшего в свое время сирийское сопротивление Асаду и давшего ему надежду и не раз заявлявшего о невозможности примирения с сирийским тираном после того, как он пролил эти реки крови.

Другой путь - тот, о котором как раз и говорил в свое время Эрдоган, это смещение диктатора и возвращение сирийцев уже в освобожденную Сирию. Вряд ли у Турции сейчас есть возможность решить этот вопрос военным путем, а на решение его путем мирным, через отставку Асада и формирование правительства национального примирения наверное не пойдут ни этот кровавый психопат, ни его внешние покровители.

Наконец, в такой ситуации остается путь достижения заявленных целей - расширения турецкой зоны безопасности и улучшения на территории Сирии, подконтрольной Турции и ее союзникам администрирования и экономической обстановки, которая позволила бы ускорить переселение туда части сирийцев. Но и этот вариант упирается в противодействие режима, продолжающего свои военные провокации, и стоящей за ним России.

Меж тем, именно ради сотрудничества с Россией нынешняя турецкая власть продолжает ухудшать свои отношения с Западом. Поэтому остается только гадать (фигурально выражаясь, конечно) куда ее эта политика приведет, в том числе и в Сирии...