Турция просит у Саудовской Аравии депозит в размере 20 миллиардов долларов

Турция хочет получить от Саудовской Аравии депозит в размере 20 миллиардов долларов, чтобы пополнить свои валютные резервы.
В среду турецкая газета Dunya со ссылкой на источники в министерстве финансов сообщила, что Саудовская Аравия, как ожидается, вложит первоначальные 10 миллиардов долларов в казначейские облигации и счета Турции.
Один источник в турецком казначействе подтвердил изданию Middle East Eye, что ведутся технические переговоры о получении 20 миллиардов долларов от Саудовской Аравии.
В июне Анкару посетил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, положив конец четырехлетнему конфликту с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который сопровождал его в аэропорту перед отлетом.
Визит состоялся после того, как Турция прекратила судебное дело, в котором судили саудовских агентов, подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашакджи.
Хашакджи, саудовский обозреватель Middle East Eye и Washington Post, был убит группой боевиков в консульстве королевства в Стамбуле. ЦРУ пришло к выводу, что Мухаммад бин Салман лично отдал приказ об операции, но он это обвинение отрицает.
В совместном заявлении двух правительств после визита наследного принца подчеркивается намерение углублять торговые, энергетические и оборонные связи, а также политическое и региональное сотрудничество и консультации.
Министр финансов Турции Нуреддин Небати ранее в этом месяце заявил группе журналистов, что Турции потребуется от 30 до 35 миллиардов долларов для финансирования дефицита счета текущих операций, который раздулся из-за роста цен на энергоносители. Он сказал, что Турция ищет помощи у соседних стран, таких как Россия и Саудовская Аравия.
Ранее в этом месяце агентство Bloomberg сообщило, что российская государственная компания Росатом решила перевести в Турцию 15 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции Аккую стоимостью 20 миллиардов долларов, сославшись на официальных лиц, которые заявили, что первоначальные 5 миллиардов долларов уже получены.
Чиновники предположили, что этот шаг был жестом доброй воли со стороны президента России Владимира Путина, чтобы поблагодарить Турцию за прорывную сделку по украинскому зерну, заключенную в этом месяце при посредничестве Анкары.
Росатом также подал заявку на получение кредитной линии в размере 6,1 миллиарда долларов для строительства Аккую, временно разместив средства на турецких казначейских облигациях и счетах.
Источник в министерстве финансов сообщил, что от России уже получено 7 миллиардов долларов, которые будут храниться на турецких счетах в течение следующих двух лет. Хакан Кара, бывший главный экономист Центрального банка Турции, своими расчетами подтвердил, что резервы действительно увеличились на 7,3 миллиарда долларов.
Два отдельных турецких источника сообщили MEE, что Турция также ищет возможности получить аналогичные денежные вливания от ОАЭ и Катара.