Турция просит у Саудовской Аравии депозит в размере 20 миллиардов долларов

Турция хочет получить от Саудовской Аравии депозит в размере 20 миллиардов долларов, чтобы пополнить свои валютные резервы.

В среду турецкая газета Dunya со ссылкой на источники в министерстве финансов сообщила, что Саудовская Аравия, как ожидается, вложит первоначальные 10 миллиардов долларов в казначейские облигации и счета Турции.

Один источник в турецком казначействе подтвердил изданию Middle East Eye, что ведутся технические переговоры о получении 20 миллиардов долларов от Саудовской Аравии.

В июне Анкару посетил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, положив конец четырехлетнему конфликту с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который сопровождал его в аэропорту перед отлетом.

Визит состоялся после того, как Турция прекратила судебное дело, в котором судили саудовских агентов, подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашакджи.

Хашакджи, саудовский обозреватель Middle East Eye и Washington Post, был убит группой боевиков в консульстве королевства в Стамбуле. ЦРУ пришло к выводу, что Мухаммад бин Салман лично отдал приказ об операции, но он это обвинение отрицает.

В совместном заявлении двух правительств после визита наследного принца подчеркивается намерение углублять торговые, энергетические и оборонные связи, а также политическое и региональное сотрудничество и консультации.

Министр финансов Турции Нуреддин Небати ранее в этом месяце заявил группе журналистов, что Турции потребуется от 30 до 35 миллиардов долларов для финансирования дефицита счета текущих операций, который раздулся из-за роста цен на энергоносители. Он сказал, что Турция ищет помощи у соседних стран, таких как Россия и Саудовская Аравия.

Ранее в этом месяце агентство Bloomberg сообщило, что российская государственная компания Росатом решила перевести в Турцию 15 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции Аккую стоимостью 20 миллиардов долларов, сославшись на официальных лиц, которые заявили, что первоначальные 5 миллиардов долларов уже получены.

Чиновники предположили, что этот шаг был жестом доброй воли со стороны президента России Владимира Путина, чтобы поблагодарить Турцию за прорывную сделку по украинскому зерну, заключенную в этом месяце при посредничестве Анкары.

Росатом также подал заявку на получение кредитной линии в размере 6,1 миллиарда долларов для строительства Аккую, временно разместив средства на турецких казначейских облигациях и счетах.

Источник в министерстве финансов сообщил, что от России уже получено 7 миллиардов долларов, которые будут храниться на турецких счетах в течение следующих двух лет. Хакан Кара, бывший главный экономист Центрального банка Турции, своими расчетами подтвердил, что резервы действительно увеличились на 7,3 миллиарда долларов.