Чеченец, задержанный в Германии, снят с розыска Интерпола

Правозащитники из чеченской организации "Вайфонд" добились снятия с международного розыска Интерпола по запросу России беженца из Чечни, имя которого в целях безопасности не разглашается. Комиссия Интерпола по контролю за файлами установила, что запрос России является неприемлемым. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

По словам "Вайфонда", юристы организации направили в Интерпол письмо с объяснением – уроженцу Чечни предоставлено политическое убежище, а в соответствии с регламентом Интерпола данный запрос является неприемлемым.

Сейчас карточку беженца из Чечни удалили из базы данных Интерпола. При этом, как пояснили в "Вайфонде", это не означает, что беженец сейчас находится в безопасности.

"Другие страны копируют информацию Интерпола в свои национальные базы и могут считать, что он все еще в розыске. Как себя могут вести правоохранительные органы других стран – неизвестно, так как не все страны Евросоюза ведут себя в этом вопросе адекватно. Беженец продолжает находиться в SIS (Шенгенская информационная система, содержащая сведения о находящихся в розыске .– Прим.ГИ.), и нам предстоит подавать жалобу туда", - уточнили чеченские правозащитники.

В "Вайфонде" добавили, что пока он находится в этой базе, в других странах Евросоюза беженца будут задерживать, помещать в тюрьму и высылать в Австрию, где он имеет миграционный статус.