Подхалимаж и манкуртизм высшей категории проявил на днях официальный глава узбекской диаспоры Пермского края Джахонгир Джалолов (на фото). Благодаря этому он приобрел в эти дни славу на всем постсоветском пространстве, но как говорят в таких случаях арабы, это слава человека, прилюдно помочившегося в Зам-Зам.

Выступая на собрании пермских узбеков, этот персонаж призвал их идти пушечным мясом "русского мира" в Украину со следующими словами: "Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур Тамерлан".

В принципе, комментарии по существу тут особо не требуются. Но пожалуй обратим внимание вот на что.

Мы не сторонники поднимать исторические темы, провоцирующие дискуссии между мусульманскими народами. И знаем, что у тюркских народов нынешней РФ и бывшего СССР существует разное отношение к амиру Тамерлану. Но как к нему ни относись, он был амбициозным лидером, который воевал за свою империю, а не цепным псом "русского мира", воевавшим чтобы перед ним "оправдать тот хлеб, который мы кушаем".

Поэтому с таким мышлением стоило бы создавать батальон имени не амира Тимура, а Джамшута и Равшана, то есть символов "Русского мира" для тех, кого в этот батальон зовет Джахонгир Джалолов.

Отрадно в этой истории то, что народ и даже власти современного Узбекистана в отличие от Джалолова не хотят быть такими "джамшутами и равшанами", а как раз таки осознают себя гордыми потомками амира Тимура. Поэтому сегодня власти Узбекистана официально заявили, что тех находящихся в России узбекских граждан, которые последуют за призывом Джамшута Джалолова на родине будет ждать наказание от 5 до 10 лет за наемничество.

Хотя, по правде говоря, учитывая то, как "русский мир" относится к "джамшутам и равшанам", их шансы вернуться живыми домой с этой войны минимальны.