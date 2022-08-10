Франция создает пост посла ЛГБТ во всем мире. Мусульманам Африки приготовиться

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что правительство Франции создаст должность посла для продвижения прав ЛГБТК во всем мире.

Новый посол будет координировать политику министерства иностранных дел и выступать в качестве «голоса Франции» по продвижению прав ЛГБТК, сказала Борн по случаю 40-й годовщины отмены во Франции закона времен Второй мировой войны, дискриминирующего гомосексуалистов.

Посол, который будет назначен к концу года, будет «проводить кампанию за повсеместное декриминализацию гомосексуализма и транс-идентичности», сказала она во время визита в ЛГБТК-центр в Орлеане, центральная Франция.

Борн также объявила о создании фонда в размере 3 млн евро для добавления 10 новых ЛГБТК-центров к 35, уже действующим во Франции, которые были созданы для помощи лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам, а также людям с другой сексуальной идентичностью, «которые не не знают, к кому обратиться».