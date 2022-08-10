Украинской армии передали десятки турецких бронетранспортеров Kirpi

Турция передала на нужды Вооруженных сил Украины свои бронетранспортеры Kirpi – 50 из них уже отправили на передовую. Об этом сообщает пресс-служба Оперативной группировки войск "Каховка" ВСУ в Facebook.

“Наших воинов поддерживают иностранные партнеры. Весь мир желает, чтобы Украина одержала победу над злейшим врагом. Вооруженным силам Украины передали новые турецкие бронетранспортеры BMC Kirpi”, – говорится в сообщении.

В группировке уточнили, что в ближайшее время украинские воины получат еще 150 единиц таких БТР. Военные ожидают дополнительной поставки.

Пресс-служба также опубликовала видео с 50 первыми бронемашинами.

Kirpi в переводе с турецкого означает «ежик». Бронетранспортер защищает личный состав во время перевозки от мин и баллистических угроз.

Машина оснащена бронированной кабиной, пуленепробиваемыми окнами, противоминно-взрывостойкими сиденьями и вмещает 13 человек

Примечательно, что новости о передаче турецкой военной техники ВСУ появляются одновременно с вестями об усилении экономического сотрудничества Турции с Россией.

Сюда же стоит добавить интервью украинского посла в Турции Василия Боднара 8 августа, который сообщил, что турецкая компания Baykar, производящая БПЛА "Байрактар", в настоящее время строит завод на территории Украины.

Вероятно, это и есть турецкий нейтралитет - военная помощь Киеву, экономическая выгода от Москвы, повышение своей значимости в глазах Европы и США.