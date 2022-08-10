Талибы не нашли тело Аймана аль-Завахири

Талибы заявляют, что не нашли тела убитого американцами лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири. Расследование, проведенное после его убийства, никак не помогло.

Аль-Завахири был убит ракетой, выпущенной с беспилотника, когда он стоял на балконе своего убежища в Кабуле неделю назад, что стало самым большим ударом по Аль-Каиде с тех пор, как Усама бен Ладен был застрелен более десяти лет назад.

Министр информации талибов Забиулла Муджахид, как сообщило местное радио Азади , сказал, что расследование, начатое на месте убийства, пришло к выводу, что на месте удара тела не было.

«Все было разрушено, но тела мы там не нашли», — сказал он.

До расследования талибы отрицали присутствие Аль-Завахири в Афганистане.

Сохаиль Шахин, представитель талибов в ООН, заявил в текстовом сообщении Associated Press, отправленном из его офиса в Дохе, что правительство и руководство движения «никогда не знали» о присутствии Аль-Завахири в Кабуле.

Смерть Аль-Завахири в Кабуле вызвала вопросы о том, получил ли он убежище от талибов, которые заверили Соединенные Штаты в рамках соглашения 2020 года, что они не будут укрывать другие группы боевиков. Впрочем, теперь возникает еще один вопрос - а был ли убит Аль-Завахири вообще?