Запад может ввести санкции против Турции за помощь Путину

Западные столицы все больше тревожатся по поводу углубления связей между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, и это повышает перспективу ответных мер против члена НАТО, если он поможет России избежать санкций. Об этом сообщает издание Financial Times.

Шесть западных чиновников сообщили FT, что они обеспокоены обещанием турецкого и российского лидеров расширить сотрудничество в области торговли и энергетики после четырехчасовой встречи в Сочи в пятницу.

Один из чиновников ЕС сказал, что блок следит за турецко-российскими отношениями "все более пристально". Высокопоставленный западный чиновник также предположил, что страны могут призвать свои компании и банки уйти из Турции, если Эрдоган будет воплощать намерения, о которых он заявил в пятницу - весьма необычная угроза в отношении страны-члена НАТО, которая может нанести серьезный ущерб ее и без того хрупкой экономике с капиталом в 800 млрд. долларов.

Три европейских чиновника заявили, что ЕС еще не проводил никаких официальных обсуждений возможных последствий для Турции. Некоторые другие предупредили, что неясно, о чем договорились Эрдоган и Путин, и что официальное решение ЕС о санкциях против Турции будет непростым, учитывая разногласия по этому вопросу внутри блока.

Но даже без соглашения ЕС некоторые отдельные государства-члены могут принять меры. "Например, они могут попросить ввести ограничения на торговое финансирование или попросить крупные финансовые компании сократить финансирование турецких компаний", - сказал один из чиновников. "Я бы не исключал никаких негативных действий, [если] Турция слишком сблизится с Россией", - добавил он.

Намеки на возможные ответные меры против Турции появились после того, как Украина перехватила документ из Москвы, в котором описываются способы помочь России обойти санкции через турецкие банки, по словам сотрудника украинской разведки и западного дипломата.

Вашингтон неоднократно предупреждал, что ударит по странам, помогающим России обходить санкции, "вторичными санкциями", направленными на нарушения за пределами правовой юрисдикции США. В июне заместитель министра финансов США Уолли Адейемо встретился с турецкими чиновниками и стамбульскими банкирами, чтобы предостеречь их от превращения в каналом для незаконных российских денег.

После встречи в Сочи на прошлой неделе вице-премьер РФ, отвечающий за энергетическую политику, Александр Новак, сообщил журналистам, что Турция согласилась платить за российский газ в рублях. Путин и Эрдоган обсудили дальнейшее развитие банковских связей и расчетов в рублях и лирах, добавил он.

Выступая в самолете по возвращении из России, Эрдоган сказал журналистам, что произошли "очень серьезные изменения" в вопросе использования российской системы платежных карт "Мир", которая позволяет россиянам в Турции расплачиваться картами в то время, когда Visa и Mastercard приостановили операции в своей стране. Эрдоган заявил, что карты "Мир" помогут российским туристам оплачивать покупки и гостиницы. Западные чиновники опасаются, что они также могут быть использованы для обхода санкций.

При этом Турция глубоко интегрирована в западную финансовую систему, а различные бренды, от Coca-Cola и Ford до Bosch и BP, ведут в стране давние и зачастую высокодоходные операции.

Высокопоставленный западный чиновник предложил правительствам действовать против Анкары, "призывая западные фирмы либо отказаться от отношений с Турцией, либо сократить свои отношения с ней в свете риска, который может возникнуть в результате расширения отношений Турции с Россией".

Такой шаг создаст сложные юридические и практические проблемы и, вероятно, встретит прямое сопротивление со стороны нескольких европейских правительств, опасающихся столь жестких мер в отношении близкого соседа.

Это означает, что серьезных санкций против Турции вряд ли стоит ожидать. Но даже частичные ограничения, которые вполне могут последовать со стороны отдельных государств, могут нанести очень серьезный вред и без того шаткой турецкой экономике.

Так что повторим то, о чем мы уже писали не раз - усидеть на двух стульях вечно у Турции не получится. Возможности "серой зоны" сужаются, и выбор придется делать.