Муфтий Крыма пообщался с пленными российскими солдатами-мусульманами

Глава Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов пообщался с военнопленными мусульманами из России.

В здании Ассоциации мусульман Украины, где прошла встреча, военнопленных угостили крымскотатарской едой.

Рустемов расспросил их, зачем они пришли воевать в Украину и как должен вести себя и жить настоящий мусульманин.

Он также рассказал и показал военнопленным, что их армия сделала с украинскими мусульманами.

Он отметил, что все мусульмане, воюющие на стороне России, воюют на стороне тирана, притеснителя и убийцы мусульман во всем мире.

«Никакого Джихада быть не может в этой войне, это понимает любой, хоть немного, человек, разбирающийся в Коране. Всевышний Аллах сегодня дает знак всем мусульманам, показывает свидетельство о преступлениях России против исповедующих Ислам народов, а также народа Украины», - сказал глава Духовного управления мусульман Крыма.

Видеозапись беседы опубликовал украинский блогер и журналист Владимир Золкин. Все участники видео дали добровольное согласие на видеосъемку и публикацию материалов с ними в интернете согласно пункту 1 статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ, а также согласно статье 307 Гражданского кодекса Украины.