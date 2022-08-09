"Живой щит": почему нельзя верить Израилю?

Минувшая неделя ознаменовалась большим скандалом с участием международной правозащитной организации Amnesty International. В своем докладе правозащитники заявили, что Вооруженные силы Украины создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, — нарушая, таким образом, международное гуманитарное право и законы войны. И хотя в организации отметили, что такая практика «никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки», это заявление сразу же подхватили российские пропагандисты.

Разумеется, пропагандисты «русского мира» не обращают внимания даже на тот факт, что AI гораздо больше и чаще пишет о российских военных преступлениях, а ее офис в России закрыт. Украинская сторона также указывает на недобросовестную позицию и не самую профессиональную работу AI, которая своим докладом просто уравнивает две стороны, без контекста.

На всякий случай напомним, что обвинение в использовании «живого щита» действительно раздается с обеих сторон, причем уже много лет. Тем не менее контекст очевиден для любого добросовестного наблюдателя, который понимает, что Украина обороняет свои города, и ожидать от нее вывода войск в чистое поле просто глупо.

Пользуясь этим пониманием контекста взглянем теперь на другой конфликт, где понятие «живого щита» используется регулярно. Это Палестина.

Израильские военные пропагандисты уничтожающие мирное население Палестины постоянно оправдывают свои бомбардировки тезисом о «живом щите». Убитые женщины и дети, уничтоженные больницы, школы, лагеря беженцев и дороги — все это имеет одно оправдание. Про абсолютно каждого убитого мирного жителя у Израиля есть одна и та же сказочка — это был «живой щит» для террористов. А значит, это вина ХАМАС, а не ЦАХАЛ.

Эту пропаганду без всякого сомнения повторяют почти все медиа и политические стороны, включая, увы, даже пострадавших от своих угнетателей Украину и Косово.

Нарратив о живом щите это единственная линия защиты для Израиля и его союзников на Западе, способная служить оправданием массовых убийств палестинцев. Однако, как отмечают независимые эксперты, мы не можем доверять Израилю в его оценке собственных военных преступлений. Мы приготовили пять пунктов, которые опровергают израильский нарратив о «живом щите»:

1) Израиль никогда не доказывает наличие «живого щита».

Простой пример — на днях Израиль показал нам удар многоэтажному жилому зданию в Газе, сообщив что убил там лидера «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари. На этом...все.

Вы никогда не узнаете, кто там был в этом здании, потому что вы просто обязаны поверить Израилю. Имея суперспецслужбы и систему контроля и слежки по всей Палестине, израильтяне почти никогда не показывают доказательства разведданных. Да им и незачем, если все проглотят и так.

Более того, уже были отмечены случаи, когда официальные ресурсы ЦАХАЛ распространяли фотографии из Сирии как якобы фото, сделанные в Палестине.

Если у Израиля нет доказательств, эти заявления не должны рассматриваться как правдивые по умолчанию

2) Израиль часто лгал о «живом щите».

Ложь о «живом щите» это популярная тактика для убийства мирных жителей. Взять например Великий марш возвращения в Газе. Израильские снайперы расстреляли 183 невооруженных человека, включая 35 детей, оправдываясь «живым щитом». Среди них были журналисты, врачи, инвалиды.

Однако по прежнему остается вопрос — для какой вооруженной силы служили «живым щитом» люди на демонстрации? Напомним, что «живой щит» — понятие, применяемое в международном гуманитарном праве в отношении гражданских или иных покровительствуемых лиц, чьё присутствие или передвижение имеет целью защиту военных целей от нападения.

Каким образом мирные люди на митинге могут служить щитом, если никто не вел боевые действия против Израиля? Какие военные цели они могли защищать, выйдя на мирную демонстрацию у заборы, отделяющего Газу от Израиля?

Соответственно, никакого доверия Израилю нет и быть не может.

3) Израиль считает все население Газы «живым щитом»

Да, согласно израильскому определению все население Газы это «живой щит» ХАМАС. Мужчины, женщины, дети — все это живой щит. Израиль через своих чиновников прямо заявлял, что любой человек в пределах не только ракет ХАМАС, но и офисов ХАМАС и даже просто членов ХАМАС, является «живым щитом».

То есть, если член ХАМАС спит дома со своей семьей, вся его семья, и стар и млад, автоматически является «живым щитом». Также как и окружающие его дома с их обитателями.

Учреждения ХАМАС можно найти по всей Газе, потому что ХАМАС это правящая партия в Газе. Это правительство Газы, члены которого занимаются всеми вопросами — от коммунальных до образовательных. Но Израиль, бомбящий даже водопроводную компанию с ее работниками, отчитывается, что уничтожил «офис ХАМАС».

В плотной городской застройке Газы все 2 ее миллиона жителей неизбежно оказываются «живым щитом». Кстати в мае 2018 тогдашний министр обороны Ганц это подтвердил, когда заявил, что «в пределах Газы ни один человек и ни одно строение не защищены от авиаударов».

Используя эту логику Израиль может уничтожить все население Газы и найти этому геноциду оправдание.

4) Израиль сам использует «живой щит».

По логике Израиль ЦАХАЛ тоже использует гражданское население Израиля как «живой щит».

Вооруженные солдаты ЦАХАЛ в Израиле повсюду, а военные базы очень часто расположены в густо заселенной жилой местности. Например, генштаб ЦАХАЛ расположен прямо посреди жилой застройки в Тель-Авиве, недалеко от огромного супермаркета.

Если ХАМАС или другая группировка направят свои ракеты на эти военные объекты, с почти неизбежными потерями среди мирных жителей, будет ли кто-нибудь обвинять Израиль в использовании «живого щита»? Почти наверняка такие удары будут названы военным преступлением, а лидеры стран западного (и не только) мира с пониманием будут кивать головами и повторять о «праве Израиля на защиту».

5) Израиль сам сделал население Газы "живым щитом".

Израиль сам создал такую ситуацию, когда мирное население Газы стало «живым щитом». Именно Израиль прочертил границы и именно Израиль не выпускает людей Газы. Напомним, что ни один палестинец не может покинуть Газу без разрешения правительства Израиля, которое в абсолютном большинстве случаев говорит «нет». Людям буквально некуда бежать и негде прятаться. Они замкнуты в ловушке, и когда Израиль бомбит их дома, он цинично заявляет, что их там не должно было быть.

Поэтому любые смерти среди мирного населения Газы должны рассматриваться в контексте блокады Газы (сравните это с позицией Украины, которая всеми силами призывает и способствует эвакуации мирного населения Донбасса).

Точно также силам сопротивления Газы некуда бежать. Они замкнуты внутри блокадной истощенной Газы и единственный способ надавить на Израиль, который у них есть — запускать ракеты.

В качестве итога повторим еще раз. Тема «живого щита» очень сложная и в каждом современном конфликте может быть использована обеими сторонами. Именно поэтому необходимо учитывать контекст и различать два совершенно различных случая — когда обороняющаяся сторона вынуждена защищать свой дом (Украина, Палестина) и когда агрессор использует этот нарратив в качестве оправдания для убийства гражданских (Израиль, Россия).