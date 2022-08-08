Каждый за себя: на какие двойные стандарты надо обижаться?

На фоне террористических атак Израиля по территории Палестины, не осужденных, а то и вовсе поддержанных некоторыми западными странами, традиционно пошла волна жалоб на тему двойных стандартов в отношении Запада к противостоянию, с одной стороны, Израиля и Палестины, с другой стороны, России и Украины.

Мы те, кто поддерживает Палестину в ее борьбе за свою государственность и Аль-Аксу против сионистской политики анексий и оккупации, а также против посягательств на исламскую святыню. И в то же время мы те, кто поддерживает борьбу Украины и ее мусульман за свою свободу от российской империалистической агрессии.

Находясь в таком положении мы нередко наблюдаем возмущение тех, кого мы поддерживаем, двойными стандартами в отношении них. И это не только возмущение палестинцев неподдержкой их борьбы Западом при поддержке борьбы Украины.

В такой же степени это возмущение мусульман Украины, а шире и вообще постсоветского пространства неподдержкой их борьбы со стороны Востока, мусульманского мира при поддержке борьбы Палестины. И особенно тем, что многие восточные правительства, включая, кстати, палестинцев, фактически поддерживают Россию и Китай, игнорируя угнетение ими мусульманских народов, оказавшихся под их пятой. А что уж говорить о неподдержке немусульманских стран вроде Украины, где мусульмане живут всего лишь как миноритарная община.

Если по-серьезному, то наверное пора уже перестать возмущаться обычному порядку вещей, который заключается в том, что каждый будет во главу угла ставить свою повестку и свой интерес. И как нет особого смысла возмущаться тому, что Запад спускает Израилю с рук его терроризм, так аналогично нет смысла возмущаться и тому, что большая часть арабского мира, включая Палестину спускает России с рук ее террор не только в отношении Украины, но и в отношении мусульманских народов и групп постсоветского пространства. А равно и Китаю его террор в отношении уйгуров.

Куда более серьезный вопрос, который возникает в этой связи - это то, почему Мусульманский мир в отношении Палестины не ведет себя так, как Западный мир ведет себя в отношении Украины, оказывая ей поддержку? Ведь какой смысл что-то спрашивать с Запада, который никогда не подписывался под поддержку Палестины, если мусульманские страны и объединения, чьи лидеры это провозглашают, не идут дальше слов и символической помощи?

Так что, если какими двойными стандартами тут и надо возмущаться, то этими - отсутствием действенной солидарности между мусульманскими странами даже в отношении того, что они на словах поддерживают как общемусульманское дело. И в такой ситуации не стоит удивляться, что мусульманские народы и группы под гнетом Китая и России будут скорее стремиться получить поддержку Запада, чем рассчитывать на мусульманские страны и организации, оставляющие без поддержки дело, которому клянутся в верности.