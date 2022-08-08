Просвещение

Пять самых влиятельных паспортов на Ближнем Востоке

8 августа в 16:00 Якуб Хаджич 0

Не все паспорта одинаковы. В то время как некоторые дают вам свободу передвижения по многим частям мира, другие заставят вас ждать визу в течение нескольких месяцев, прежде чем вы сможете собрать свои вещи и отправиться в аэропорт.

Согласно Henley Passport Index, ежеквартальному отчету, публикуемому лондонской консалтинговой фирмой, самые сильные паспорта мира регулярно меняются в списке в зависимости от ряда факторов, которые определяют, разрешено ли вам путешествовать без визы. 

Индекс ранжирует паспорта в соответствии с количеством пунктов назначения, к которым их владельцы могут получить доступ без необходимости получения визы, и с момента его создания было всего несколько стран, которые год за годом возглавляли список - Германия, Дания, Швейцария, Япония, Швеция и Сингапур. 

Однако на Ближнем Востоке и в Северной Африке паспорта находятся чаще всего в самом низу списка из-за политической неопределенности и продолжающихся конфликтов, а также других факторов, включая антииммиграционную политику многих западных государств.

Издание Middle East Eye публикует информацию о самых влиятельных паспортах на Ближнем Востоке: 

1. Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ, известные своими роскошными торговыми центрами и мировой столицей влиятельной культуры, имеют самый высокий рейтинг на Ближнем Востоке, занимая 15-е место в мире.

Страна Персидского залива известна своей обширной инвестиционной стратегией, в которой государственные финансовые структуры владеют долями в компаниях по недвижимости, спортивных клубах и банках по всему миру.

Эта возможность для инвестиций сделала страну одним из крупнейших лидеров рейтинга Henley Passport, поднявшись с 64-го места всего за последнее десятилетие.

На протяжении многих лет ОАЭ также прилагали особые усилия для развития своей индустрии туризма и превращения их в глобальную точку доступа для бизнеса и отдыха. 

Сегодня те, у кого есть эмиратский паспорт, могут беспрепятственно добраться до 175 пунктов назначения.

2. Израиль

Занимая 24-е место, израильский паспорт является вторым по значимости паспортом в регионе БВСА.

Мало того, что владельцы израильских паспортов могут иметь другое гражданство, израильский паспорт также позволяет им въезжать в 159 стран практически без ограничений.

Позиция государства в рейтинге может стать неожиданностью, учитывая, сколько стран, особенно в арабском и мусульманском мире, не признают эту страну.

Гражданам Израиля запрещен въезд или они должны получить специальные сертификаты для въезда в страны, считающиеся вражескими, такие как Сирия, Ирак, Иран, Йемен, Пакистан, Ливия и Ливан.

3. Турция

Как и во многих других странах Ближнего Востока во время пандемии, на паспортный рейтинг Турции (54-е место в мире) сильно повлияли ограничения на поездки.

Страны закрыли свои двери для граждан Турции из-за опасений по поводу того, как страна справляется с пандемией.

Еще одним фактором, влияющим на позицию Турции в глобальном индексе, является ее экономика, которая страдает от одного из самых высоких в мире уровней инфляции, что вынуждает многих турок искать возможности за пределами страны.

Ужасающий уровень инфляции в стране достиг 70 процентов в июле 2022 года, что сделало стоимость предметов первой необходимости недоступной для обычных людей.

Тем не менее, владельцы турецких паспортов по-прежнему могут въезжать в 110 стран без визы.

4. Катар

У небольшой, но экономически мощной страны были свои взлеты и падения в отношении силы паспорта.

В настоящее время катарский паспорт занимает 57-е место в мире по значимости, сила катарского паспорта в последние годы колебалась, в основном из-за его отношений с соседними государствами.

В 2017 году Катар столкнулся с блокадой, введенной коалицией соседних государств, включая Саудовскую Аравию, Египет, Бахрейн и ОАЭ.

В рамках санкций гражданам Катара запретили въезд в эти государства или они столкнулись с серьезными трудностями при попытке добраться до них.

Ограничения, связанные с пандемией, дополнительно повлияли на рейтинг Катара. В 2020 году страна занимала 54-е место, но в 2021 году опустилась на 60-е место. 

Несмотря на это, Катар неуклонно поднимается вверх по индексу. Граждане Катара имели безвизовый доступ в 57 стран в 2006 году, но с тех пор это число удвоилось до 99 в 2022 году.

5. Кувейт

Кувейт, занимающий 59-е место в рейтинге недалеко от своего соседа по Персидскому заливу, Катара, позволяет владельцам своих паспортов путешествовать в 96 стран без необходимости получения визы перед отъездом. 

Благодаря стабильному экономическому, социальному и политическому климату кувейтский паспорт в ближайшие годы, вероятно, укрепится. 

Согласно глобальному обзору Henley Passport, страны с большей стабильностью, вероятно, поднимутся вверх по индексу, особенно в связи с тем, что другие страны региона по-прежнему погрязли в конфликтах.

Экономика государства Персидского залива зависит от его нефтяного богатства, и, следовательно, как и у его южных соседей, в стране высокий уровень жизни для граждан.

Автор: Якуб Хаджич
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