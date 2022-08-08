Пять самых влиятельных паспортов на Ближнем Востоке

Не все паспорта одинаковы. В то время как некоторые дают вам свободу передвижения по многим частям мира, другие заставят вас ждать визу в течение нескольких месяцев, прежде чем вы сможете собрать свои вещи и отправиться в аэропорт.

Согласно Henley Passport Index, ежеквартальному отчету, публикуемому лондонской консалтинговой фирмой, самые сильные паспорта мира регулярно меняются в списке в зависимости от ряда факторов, которые определяют, разрешено ли вам путешествовать без визы.

Индекс ранжирует паспорта в соответствии с количеством пунктов назначения, к которым их владельцы могут получить доступ без необходимости получения визы, и с момента его создания было всего несколько стран, которые год за годом возглавляли список - Германия, Дания, Швейцария, Япония, Швеция и Сингапур.

Однако на Ближнем Востоке и в Северной Африке паспорта находятся чаще всего в самом низу списка из-за политической неопределенности и продолжающихся конфликтов, а также других факторов, включая антииммиграционную политику многих западных государств.

Издание Middle East Eye публикует информацию о самых влиятельных паспортах на Ближнем Востоке:

1. Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ, известные своими роскошными торговыми центрами и мировой столицей влиятельной культуры, имеют самый высокий рейтинг на Ближнем Востоке, занимая 15-е место в мире.

Страна Персидского залива известна своей обширной инвестиционной стратегией, в которой государственные финансовые структуры владеют долями в компаниях по недвижимости, спортивных клубах и банках по всему миру.

Эта возможность для инвестиций сделала страну одним из крупнейших лидеров рейтинга Henley Passport, поднявшись с 64-го места всего за последнее десятилетие.

На протяжении многих лет ОАЭ также прилагали особые усилия для развития своей индустрии туризма и превращения их в глобальную точку доступа для бизнеса и отдыха.

Сегодня те, у кого есть эмиратский паспорт, могут беспрепятственно добраться до 175 пунктов назначения.

2. Израиль

Занимая 24-е место, израильский паспорт является вторым по значимости паспортом в регионе БВСА.

Мало того, что владельцы израильских паспортов могут иметь другое гражданство, израильский паспорт также позволяет им въезжать в 159 стран практически без ограничений.

Позиция государства в рейтинге может стать неожиданностью, учитывая, сколько стран, особенно в арабском и мусульманском мире, не признают эту страну.

Гражданам Израиля запрещен въезд или они должны получить специальные сертификаты для въезда в страны, считающиеся вражескими, такие как Сирия, Ирак, Иран, Йемен, Пакистан, Ливия и Ливан.

3. Турция

Как и во многих других странах Ближнего Востока во время пандемии, на паспортный рейтинг Турции (54-е место в мире) сильно повлияли ограничения на поездки.