Вражда между палестинцами бьет по здравоохранению Газы

Продолжающийся палестинский раскол затронул сектор здравоохранения в прибрежном анклаве. Люди возмущены тем, как продолжающееся политическое соперничество между ХАМАС и ФАТХ оказывает влияние на систему здравоохранения в Газе.

Десятки врачей, нанятых Палестинской администрацией, уволились с работы в больнице Камаль-Адван, крупнейшей больнице в северной части сектора Газа, после того как получили приказ от командования Военно-медицинской службы в Рамаллахе покинуть свои рабочие места.

Больница Камаль Адван в Бейт-Лахии на севере сектора Газа обслуживает более 700 000 человек, что составляет почти треть населения Газы.

Внезапный уход врачей 21 июля не предвещает ничего хорошего для системы здравоохранения Газы. Многие медицинские работники эмигрировали в поисках лучшей жизни, поскольку безопасность и условия жизни в Газе ухудшились.

Связанный с ХАМАС Палестинский законодательный совет в Газе 22 июля выступил с заявлением, в котором осудил военно-медицинскую службу за принуждение 42 врачей к увольнению без причины, назвав это преступлением против человечности. Многие плановые операции в больнице пришлось отложить, что поставило под угрозу здоровье десятков пациентов.

Палестинское разделение между ХАМАС и ФАТХ углубило административное и географическое разделение между сектором Газа и Западным берегом. С тех пор, как ХАМАС взял под свой контроль сектор Газа в 2007 году, сфера здравоохранения сильно пострадала. Многие сотрудники ПА все еще работают в больницах Газы под контролем правительства Газы.

ПА также снабжает Газу лекарствами и оплачивает лечение пациентов за границей по мере необходимости. Все услуги, предоставляемые ПА, зависят от политической ситуации между двумя сторонами.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в анклаве работает около 5600 медицинских работников, в том числе около 600 врачей общей практики и 350 врачей-специалистов. Остальные работают на вспомогательных ролях. Эти цифры очень малы по сравнению с примерно 3500 пациентами, которые госпитализируются каждый день.

Министерство здравоохранения Палестины в Рамаллахе отрицает причастность к указанию врачам покинуть свои рабочие места. В заявлении от 23 июля министр здравоохранения Май аль-Кайла заявила: «Медицинским работникам в Газе не отдавалось приказа покинуть медицинские центры, несмотря на притеснения, с которыми они сталкиваются со стороны работников, назначенных правительством ХАМАС в Газе».

Директор больницы Камаль Адван Ахмед аль-Калут сообщил, что несколько врачей, работающих в правительстве Рамаллаха, сообщили о получении звонков и угроз с призывом уволиться. Врачи сказали, что звонившие угрожали урезать им зарплату за работу с «враждебной партией» — ХАМАС, поэтому им пришлось делать то, что им сказали.

«Эти врачи являются высококвалифицированными и опытными медицинскими работниками, — добавил Калут. — Никто не подвергался преследованиям со стороны администрации больницы. Многие из них были руководителями отделений и занимали престижные должности в больнице, например, заведующий и заместитель заведующего отделением анестезии, заведующий хирургическим отделением и заведующий отделением неотложной помощи, и все они очень влиятельны в медицинских кругах».

Он отметил, что администрация больницы установила график экстренной помощи для продолжения оказания услуг пациентам, а министерство здравоохранения Газы просит вмешаться правозащитные учреждения.

Калут объяснил: «Врачи, связанные с ПА, работают так, как им заблагорассудится; администрация больницы не ставит им никаких условий. Они приходят на работу и уходят по своему желанию, им никто не мешает, потому что администрация больницы хочет, чтобы они продолжали оказывать свои прекрасные медицинские услуги без каких-либо препятствий».

Известный источник ФАТХ в Газе сообщил изданию Al-Monitor на условиях анонимности: «Врачи, связанные с правительством Рамаллаха, подвергаются дискриминации. Администрация больницы, связанной с ХАМАС, в последнее время продвигала врачей, основанных на партийном опыте, независимо от их образования и опыта, игнорируя компетентных врачей из ПА, которые предоставляют качественные медицинские услуги в больнице. Это побудило командование военно-медицинской службы на Западном берегу попросить их уйти».

Халил Обейд, пожилой пациент, лечащийся в больнице Камаль Адван, сказал Al-Monitor, что ему предстоит операция, но его врачи и хирурги ушли. Сейчас он испытывает постоянную боль, ожидая переноса даты операции.

Обейд призвал органы здравоохранения как можно скорее урегулировать ситуацию и отделить политические споры от гуманитарных вопросов.