Хрупкое перемирие в Газе

Израиль и палестинская вооруженная группировка «Исламский джихад» объявили перемирие, что вселило надежду на прекращение трехдневных израильских бомбардировок Газы, в результате которых погибли по меньшей мере 44 палестинца, в том числе 15 детей.

Перемирие началось в 23:30 по местному времени в воскресенье, несмотря на шквал израильских воздушных налетов и палестинских ракетных обстрелов до последней минуты.

Хотя обе стороны согласились прекратить боевые действия, каждая из них предупредила другую, что ответит силой на любое насилие. Впрочем, наблюдатели сообщают, что перемирие соблюдается.

В Газе местные органы власти объявили, что вновь откроют свои двери для публики, а университеты также объявили, что вновь откроются для студентов. Муниципалитет Газы и другие муниципалитеты также объявили, что отправят свои силы для удаления завалов и попытаются провести первоначальную оценку разрушений.

Напомним, что с пятницы Израиль проводил ничем не спровоцированные массированные бомбардировки Газы, снося здания и нанося удары по лагерям беженцев. Израильские военные заявили, что их целями были члены «Исламского джихада», включая старших командиров группы, но, по словам палестинских официальных лиц, почти половина из 44 погибших были гражданскими лицами.