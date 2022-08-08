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Хрупкое перемирие в Газе

8 августа в 14:00 Якуб Хаджич 0

Израиль и палестинская вооруженная группировка «Исламский джихад» объявили перемирие, что вселило надежду на прекращение трехдневных израильских бомбардировок Газы, в результате которых погибли по меньшей мере 44 палестинца, в том числе 15 детей.

Перемирие началось в 23:30 по местному времени в воскресенье, несмотря на шквал израильских воздушных налетов и палестинских ракетных обстрелов до последней минуты.

Хотя обе стороны согласились прекратить боевые действия, каждая из них предупредила другую, что ответит силой на любое насилие. Впрочем, наблюдатели сообщают, что перемирие соблюдается.

В Газе местные органы власти объявили, что вновь откроют свои двери для публики, а университеты также объявили, что вновь откроются для студентов. Муниципалитет Газы и другие муниципалитеты также объявили, что отправят свои силы для удаления завалов и попытаются провести первоначальную оценку разрушений.

Напомним, что с пятницы Израиль проводил ничем не спровоцированные массированные бомбардировки Газы, снося здания и нанося удары по лагерям беженцев. Израильские военные заявили, что их целями были члены «Исламского джихада», включая старших командиров группы, но, по словам палестинских официальных лиц, почти половина из 44 погибших были гражданскими лицами.

По меньшей мере 350 палестинских мирных жителей также получили ранения.

В ответ «Исламский джихад» выпустил по Израилю сотни ракет, но большинство из них было перехвачено. Израильские службы экстренной помощи сообщили, что три человека в Израиле получили осколочные ранения, а еще 31 получили легкие ранения.

Эта вспышка насилия в Газе стала самой ожесточенной после 11-дневной войны в прошлом году, в результате которой погибло не менее 250 человек в Газе и около 13 человек в Израиле.

Воскресное перемирие было заключено при посредничестве Египта с помощью ООН и Катара. Генеральный секретарь «Исламского джихада» Зиад аль-Нахала сказал, что одним из ключевых соглашений была гарантия Египта, что он будет способствовать освобождению двух лидеров группировки, удерживаемых Израилем.

«Исламский джихад ставит свои условия. Во-первых, объединить всех палестинцев. Во-вторых, мы требуем, чтобы враг освободил нашего брата, объявившего голодовку, Халила Ававду, и, в-третьих, освободил шейха Бассема аль-Саади», — заявил аль-Нахала журналистам в иранской столице Тегеране.

Египет выступил с заявлением, в котором говорится, что он «прилагает усилия, чтобы освободить» Ававду и «перевести его на лечение», а также работает над освобождением аль-Саади «как можно скорее».

Арест Аль-Саади на прошлой неделе на оккупированном Западном берегу стал одним из ключевых факторов последней эскалации. После его ареста израильские силы предприняли так называемые «упреждающие» рейды в секторе Газа, чтобы предотвратить любые ответные атаки. Командиры «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и Халед Мансур были убиты в результате нападений в пятницу и субботу соответственно.

Израильские силы также арестовали еще 19 членов «Исламского джихада» на оккупированном Западном берегу. Израиль сообщил, что его операция достигла своих целей, и больше нет необходимости в продолжительных боевых действиях.

В Газе известие о перемирии привело к тому, что десятки людей вышли на улицы в знак празднования.

США и ООН также приветствовали перемирие.

Президент США Джо Байден поблагодарил Абдель Фаттаха ас-Сиси за роль его страны в посредничестве в прекращении огня и призвал провести расследование жертв среди гражданского населения, которые он назвал «трагедией».

Посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд подчеркнул свою приверженность «сделать все возможное» для прекращения эскалации, обеспечения безопасности гражданского населения и «расследования дела палестинского заключенного».

«Ситуация по-прежнему очень хрупкая», — написал он в Twitter. «Я призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня».

Автор: Якуб Хаджич
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