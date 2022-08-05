Франция нарушила договор о правах человека, запретив ношение хиджаба в школе: ООН

Комитет ООН постановил, что Франция нарушила международный договор о правах, когда запретила мусульманке, носящей хиджаб, посещать школу в стране.

Решение французских властей нарушило Международный пакт о гражданских и политических правах, заявил Комитет ООН по правам человека.

Это заявление стало ответом на жалобу, поданную в 2016 году гражданкой Франции 1977 года рождения, адвокат которой не желает, чтобы ее имя было опубликовано.

Женщина в 2010 году проходила курсы повышения квалификации для взрослых, прошла собеседование и вступительные экзамены.

Но директор средней школы Langevin Wallon в юго-восточном пригороде Парижа отказал ей в приеме из-за запрета на ношение религиозной символики в государственных учебных заведениях.

Комитет ООН заявил, что «запрет участвовать в курсе повышения квалификации из-за ношения хиджаба представляет собой ограничение ее свободы религии в нарушение договора».

Решение комитета было принято в марте, но лишь в среду оно было отправлено адвокату женщины.

«Это важное решение, которое показывает, что Франции есть над чем поработать с точки зрения прав человека и, в частности, в вопросе уважения к религиозным меньшинствам и, особенно, к мусульманскому сообществу», — заявила Agence France-Presse адвокат женщины Сефен Гез.