Лига арабских государств поддержала КНР против Тайваня

Лига арабских государств заявила о своей поддержке Китая во вторник, когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване.

Визит Пелоси заставил мир вздрогнуть на фоне растущей напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

По словам генерального секретаря Хуссама Заки, позиция лиги «основана на защите суверенитета и территориальной целостности Китая и твердом соблюдении принципа единого Китая».

В телефонном разговоре с послом Китая в Египте и ЛАГ Ляо Лицяном Заки сказал, что Лига арабских государств «надеется на быстрый прорыв в тайваньском кризисе».

Ляо довел до сведения Заки позицию Пекина в отношении последних событий на Тайване, подчеркнув «важность соблюдения принципа одного Китая и недопущения действий, противоречащих соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций, которые не способствуют достижению мира и стабильности в регионе».

Асадитская Сирия, которая была исключена из Лиги из 22 членов после жестокого подавления продемократических протестов в 2011 году, также осудила визит Пелоси на Тайвань.

Дамаск назвал это «враждебным актом, который не соблюдает международное право и не уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Китайской Народной Республики», сообщает государственное информационное агентство SANA .

Иран также осудил визит и подтвердил свою поддержку КНР.

Напомним, что арабские страны в основном хранят молчание о преследовании Пекином мусульманского уйгурского меньшинства, а в некоторых случаях сами депортируют уйгуров в Китай, где им грозят аресты, пытки и казни.

Примечательно, что в отличие от исламофобского Пекина, Республика Китай (то есть, Тайвань) очень позитивно настроена на отношения с мусульманским миром. В Малайзии в 2018 году Тайвань назвали самой дружелюбной к мусульманам страной после самой Малайзии (возможно имеются в виду страны Тихо-Азиатского региона). Тайвань с самого начала стремился установить дружеские отношения с мусульманскими странами, поэтому всегда трепетно относился к правам собственных мусульман. Но ЛАГ доказывает, что для этих стран отношение к мусульманам не играет вообще никакой роли.