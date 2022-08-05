Израиль снова бомбит Газу: есть погибшие

В пятницу Израиль атаковал нанес авиаудары по сектору Газа, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, включая командира группировки «Исламский джихад» и маленькую девочку.

Тайсир аль-Джабари, командир бригады «Аль-Кудс», военного подразделения «Исламского джихада», погиб в результате авиаудара по квартире в Палестинской башне в центре города Газа, сообщила группировка.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что по меньшей мере семь человек были убиты, включая аль-Джабари и пятилетнюю девочку. Также как минимум 40 человек получили ранения и находятся на лечении в больницах.

«Мы только что пообедали в пятницу, и мои дети играли. Внезапно огромный взрыв обрушился на башню, в которой мы живем. Мы убежали. Звук шел со всех сторон. Мы были очень шокированы, так как место заполнено мирными жителями. Я видел много раненых, которые были эвакуированы», — сообщил журналистам один из жителей Газы, одежда которого была покрыта кровью.

Израильское нападение последовало за несколькими днями напряженности в отношениях с палестинцами после ареста высокопоставленного палестинского лидера на оккупированном Западном берегу.

Многочисленные взрывы были слышны и видны по всей Газе. Также было слышно, как над осажденной территорией зависли израильские разведывательные беспилотники.

«ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары в секторе Газа. В тылу Израиля объявлена ​​особая ситуация», — говорится в заявлении израильских военных.

Ранее на этой неделе Израиль перекрыл дороги вокруг Газы и направил подкрепление к границе, готовясь к ответным действиям после ареста высокопоставленного члена группировки «Исламский джихад» на оккупированном Западном берегу в понедельник.

Фавзи Бархум, представитель ХАМАС, заявил, что движение отреагирует на пятничную эскалацию.

«Сопротивление будет защищать наших людей в секторе Газа всем, что у него есть, и мы продолжим реагировать».