Израиль снова бомбит Газу: есть погибшие

В пятницу Израиль атаковал нанес авиаудары по сектору Газа, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, включая командира группировки «Исламский джихад» и маленькую девочку.
Тайсир аль-Джабари, командир бригады «Аль-Кудс», военного подразделения «Исламского джихада», погиб в результате авиаудара по квартире в Палестинской башне в центре города Газа, сообщила группировка.
Министерство здравоохранения Газы заявило, что по меньшей мере семь человек были убиты, включая аль-Джабари и пятилетнюю девочку. Также как минимум 40 человек получили ранения и находятся на лечении в больницах.
«Мы только что пообедали в пятницу, и мои дети играли. Внезапно огромный взрыв обрушился на башню, в которой мы живем. Мы убежали. Звук шел со всех сторон. Мы были очень шокированы, так как место заполнено мирными жителями. Я видел много раненых, которые были эвакуированы», — сообщил журналистам один из жителей Газы, одежда которого была покрыта кровью.
Израильское нападение последовало за несколькими днями напряженности в отношениях с палестинцами после ареста высокопоставленного палестинского лидера на оккупированном Западном берегу.
Многочисленные взрывы были слышны и видны по всей Газе. Также было слышно, как над осажденной территорией зависли израильские разведывательные беспилотники.
«ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары в секторе Газа. В тылу Израиля объявлена особая ситуация», — говорится в заявлении израильских военных.
Ранее на этой неделе Израиль перекрыл дороги вокруг Газы и направил подкрепление к границе, готовясь к ответным действиям после ареста высокопоставленного члена группировки «Исламский джихад» на оккупированном Западном берегу в понедельник.
Фавзи Бархум, представитель ХАМАС, заявил, что движение отреагирует на пятничную эскалацию.
«Сопротивление будет защищать наших людей в секторе Газа всем, что у него есть, и мы продолжим реагировать».
Между тем Ахмед Мудалал, официальный представитель «Исламского джихада» в Газе, сказал, что группа выдвинула требования к Израилю через египетских посредников, включая освобождение задержанного лидера и еще одного заключенного, прекращение рейдов на Западном берегу и снятие блокады Газы. По его словам, ответа они еще не получили.