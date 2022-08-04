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Взрыв в Бейруте: вспоминаем спустя два года

4 августа в 18:00 Якуб Хаджич 0

4 августа 2020 года произошел мощный взрыв в порту Бейрута, столицы Ливана, в результате которого 218 человек погибли, 7000 получили ранения и 300 000 человек остались без крова.

Взрыв, который считается одним из крупнейших зарегистрированных неядерных взрывов, повредил 77 000 квартир и причинил материальный ущерб примерно в 3,8-4,6 миллиарда долларов.

После инцидента ливанское правительство начало расследование взрыва, однако два года спустя пострадавшие так и не получили ответов.

Причины взрыва

Пожар в порту Бейрута привел к детонации 2750 тонн аммиачной селитры, которая в течение шести лет неправильно хранилась на портовом складе.

Аммиачная селитра, обычно используемая для производства удобрений и взрывчатых веществ, была доставлена ​​в Бейрут в 2013 году на судне под молдавским флагом, следовавшим из Грузии в Мозамбик.

Торговое судно Rhosus, принадлежащее российскому бизнесмену, было вынуждено пришвартоваться в Бейруте из-за технических проблем на море, по словам юристов, представляющих команду судна.

Впоследствии судно было конфисковано ливанскими властями за неуплату портовых сборов. В 2014 году груз с корабля был окончательно выгружен и помещен на склад в порту.

В последующие годы нескольким высокопоставленным чиновникам был отправлен ряд предупреждений об опасности, но ничего так и не было сделано.

После взрыва

После взрыва было начато расследование; однако процесс привлечения государственных чиновников к ответственности неоднократно блокировался.

В декабре 2020 года первый назначенный судья, Фади Саван, вместе с тремя другими министрами обвинил исполняющего обязанности премьер-министра в халатности. Однако Савана обвинили в нарушении конституции. В феврале 2021 года Саван был отстранен от должности и заменен судьей Тариком Битаром. Однако Битар столкнулся с аналогичными затруднениями после того, как попытался потребовать от парламента снять неприкосновенность с подозреваемых.

Спустя два года после взрыва в порту ни один чиновник не был привлечен к ответственности за случившееся. Судебное расследование событий снова и снова приостанавливается. И буквально в прошлые выходные обрушилась часть поврежденных в 2020 году зерновых хранилищ в порту Бейрута.

Автор: Якуб Хаджич
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