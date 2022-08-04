Взрыв в Бейруте: вспоминаем спустя два года

4 августа 2020 года произошел мощный взрыв в порту Бейрута, столицы Ливана, в результате которого 218 человек погибли, 7000 получили ранения и 300 000 человек остались без крова.
Взрыв, который считается одним из крупнейших зарегистрированных неядерных взрывов, повредил 77 000 квартир и причинил материальный ущерб примерно в 3,8-4,6 миллиарда долларов.
После инцидента ливанское правительство начало расследование взрыва, однако два года спустя пострадавшие так и не получили ответов.
Причины взрыва
Пожар в порту Бейрута привел к детонации 2750 тонн аммиачной селитры, которая в течение шести лет неправильно хранилась на портовом складе.
Аммиачная селитра, обычно используемая для производства удобрений и взрывчатых веществ, была доставлена в Бейрут в 2013 году на судне под молдавским флагом, следовавшим из Грузии в Мозамбик.
Торговое судно Rhosus, принадлежащее российскому бизнесмену, было вынуждено пришвартоваться в Бейруте из-за технических проблем на море, по словам юристов, представляющих команду судна.
Впоследствии судно было конфисковано ливанскими властями за неуплату портовых сборов. В 2014 году груз с корабля был окончательно выгружен и помещен на склад в порту.
В последующие годы нескольким высокопоставленным чиновникам был отправлен ряд предупреждений об опасности, но ничего так и не было сделано.
После взрыва
После взрыва было начато расследование; однако процесс привлечения государственных чиновников к ответственности неоднократно блокировался.