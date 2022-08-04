Взрыв в Бейруте: вспоминаем спустя два года

4 августа 2020 года произошел мощный взрыв в порту Бейрута, столицы Ливана, в результате которого 218 человек погибли, 7000 получили ранения и 300 000 человек остались без крова.

Взрыв, который считается одним из крупнейших зарегистрированных неядерных взрывов, повредил 77 000 квартир и причинил материальный ущерб примерно в 3,8-4,6 миллиарда долларов.

После инцидента ливанское правительство начало расследование взрыва, однако два года спустя пострадавшие так и не получили ответов.

Причины взрыва

Пожар в порту Бейрута привел к детонации 2750 тонн аммиачной селитры, которая в течение шести лет неправильно хранилась на портовом складе.