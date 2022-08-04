Обострение в Нагорном Карабахе: Азербайджан требует полного вывода армянских формирований

Между Арменией и Азербайджаном снова вспыхнули боевые действия в Нагорном Карабахе, сообщается о погибших и раненых.

Обвинение армянами Азербайджана в нарушении мирного соглашения, положившего конец 44-дневной карабахской войне, является «не чем иным, как простым лицемерием», заявило в четверг министерство иностранных дел Азербайджана.

Азербайджан неоднократно указывал на невыполнение Арменией положений соглашения от 10 ноября 2020 года, подписанного между двумя странами и Россией, и особенно на то, что армянские вооруженные формирования до сих пор не вывели с азербайджанских территорий в Карабахе, говорится в заявлении министерства.

В ведомстве отметили, что в соответствии с трехсторонним соглашением «миротворческий контингент Российской Федерации размещается (в Карабахе) параллельно с выводом вооруженных сил Армении».

Помимо многочисленных свидетельств присутствия незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, этот факт также был признан армянскими официальными лицами, говорится в сообщении.

«Подчеркиваем, что причиной недавней напряженности является присутствие незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана и спровоцированные ими провокации. Кровавый инцидент и убийство азербайджанского солдата 3 августа как раз и является результатом невыполнения Арменией свои обязательства», — говорится в заявлении, касающемся вспышки в среду.

Азербайджан заявил, что начал ответную операцию против армянских сил в Карабахе после того, как Армения открыла огонь и убила азербайджанского солдата, сообщает министерство обороны.

"Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, подверглись интенсивному обстрелу с позиций азербайджанской армии, дислоцированных в направлении Лачинского района", - говорится в сообщении министерства в среду.

Ответный шаг был предпринят после того, как азербайджанский солдат был убит «в результате террористической и диверсионной акции, проведенной сегодня утром незаконными армянскими силами», говорится в сообщении.

Министерство заявило, что Азербайджан «предпринял соответствующие меры» и начал контроперацию после того, как армянские силы попытались захватить возвышенность и занять новые боевые позиции.

«В результате проведенной подразделениями азербайджанской армии ответной операции «Возмездие» взят под контроль пик Кырхгиз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа и ряд других важных высот», — говорится в сообщении. .

Министерство также поделилось кадрами операции.

Вспышка насилия вызвала немедленную международную реакцию: Россия обвинила Баку в нарушении хрупкого режима прекращения огня, а Европейский Союз призвал к «немедленному прекращению боевых действий».

«Крайне важно добиться деэскалации, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров для поиска согласованных решений», — заявил представитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

«Европейский союз по-прежнему привержен содействию преодолению напряженности и продолжению своего участия в обеспечении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе», — добавил представитель Борреля.

США также заявили, что они «глубоко обеспокоены» боевыми действиями между Арменией и Азербайджаном, заявил в тот же день представитель Госдепартамента.

«Мы призываем к немедленным шагам по снижению напряженности и недопущению дальнейшей эскалации», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Прайс призвал к «согласованному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию всех оставшихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него».

Россия обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня и пообещала стабилизировать ситуацию.

«Режим прекращения огня был нарушен вооруженными силами Азербайджана в районе высоты Сарибаба», — говорится в сообщении Минобороны России.

«Командование российских миротворческих сил с представителями Азербайджана и Армении принимают меры по стабилизации ситуации».

Обострение произошло после того, как во вторник президент России Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

После вторжения России в Украину 24 февраля все более изолированная Москва утратила свой статус основного посредника в карабахском конфликте.

В июле Азербайджан начал процесс возвращения своего народа на земли, отвоеванные у армянских войск, в ходе того, что Баку называет «великим возвращением». Богатая нефтью страна пообещала вновь заселить отвоеванные земли.