Ливан отпустил сирийский корабль с украденным в Украине зерном

Ливанский порт Триполи санкционировал отплытие сирийского корабля с зерном, предположительно украденным из Украины, который был пришвартован в портовом городе неделю назад, сообщил министр транспорта Ливана в Твиттере.

«Лаодикия» пришвартовалась в ливанском порту Триполи 27 июля с примерно 5000 тоннами ячменя и 5000 тоннами муки, которые, по словам Киева, были похищены в Украине.

В понедельник ливанский судья издал ордер на арест на 72 часа, но в среду вечером он был отменен.

В приказе об освобождении, изданном портом Триполи, говорится, что кораблю будет разрешено уйти «в соответствии с ливанским законодательством», но не говорится, как Ливан относится к обвинению Украины.

Временный министр транспорта Ливана Али Хами сообщил агентству Reuters в четверг, что судно отплыло.

Судоходные данные MarineTraffic показали, что он находится у сирийского побережья недалеко от Тартуса.

«Лаодикия» является одним из трех принадлежащих Дамаску кораблей, которые с 2015 года попали под санкции США за их роль в войне, бушующей в Сирии в течение последнего десятилетия.

Посольство Украины в Бейруте обвинило те же три корабля в том, что они регулярно перевозят украденное зерно в Сирию после вторжения России в Украину 24 февраля.

Официальные лица сирийского режима не ответили на многочисленные просьбы агентства Reuters прокомментировать наложение санкций на суда и их роль в перевозке украденного зерна.

МИД Украины в четверг призвал Ливан пересмотреть свое решение отпустить корабль.