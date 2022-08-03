Кадыров - герой ЛНР

Глава так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник вручил главе Чечни Рамзану Кадырову награду Героя ЛНР "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе СВО".

По словам ТАСС, торжественная церемония прошла в Грозном – на ней также присутствовал первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак и новый руководитель Совета безопасности Чечни Апти Алаудинов.

В свою очередь, Турчак и Пасечник получили от Кадырова высшую награду республики – орден Кадырова. За какие именно заслуги, неизвестно – при награждении чеченский лидер лишь сообщил, что Турчак курирует госстроительство и является профессионалом, а Пасечника он просто поздравил с "освобождением "ЛНР".

Ну и чтобы два раза не вставать, как говорится, награду дали и Апти Алаудинову. Ему присвоили звание Героя России за "мужество и героизм, проявленные на территориях "ЛНР" и Украины". Напомним, что генерал-майор полиции Алаудинов был командиром спецподразделения "Ахмат", отвечал за Луганское направление. После возвращения из зоны боевых действий его назначили секретарем регионального Совета безопасности.

Напомним, что с начала войны в Украине чеченские СМИ последовательно создают Рамзану Кадырову образ "дальновидного стратега" и "мудрого военачальника". Глава республики получает подарки за свои тактические советы, а чеченские командиры удивляются его умению военного планирования. Буквально звучит мнения, что все успехи России в войне с Украиной это заслуга "тактического гения" Кадырова. Эксперты говорят, однако, что реальность противоречит образу – командовать войсками издалека невозможно, а военного опыта у Кадырова гораздо меньше, чем он привык заявлять.