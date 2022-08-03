В Саудовской Аравии вновь откроются турецкие школы

Анкара объявила, что турецкие школы вновь откроются в Саудовской Аравии по мере улучшения отношений между двумя преимущественно мусульманскими странами.

Школы были закрыты на 2020-2021 учебный год, поскольку отношения ухудшились из-за ряда региональных проблем, включая убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашакджи в консульстве Саудии в Стамбуле.

В заявлении министерства образования Турции говорится, что решение о возобновлении работы школ, находящихся под его контролем, было принято после обсуждения министрами образования обеих стран на встрече в кулуарах предварительного саммита по образованию, состоявшегося в Париже в июне.

В марте прошлого года министерство образования Саудовской Аравии заявило, что в стране действует 26 турецких школ, восемь из которых Саудовская Аравия постепенно закрыла.

Было неясно, сколько из них все еще работают.

Напомним, что с прошлого года Турция прилагает усилия, чтобы наладить отношения с региональными соперниками на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, а также Объединенные Арабские Эмираты и Египет.