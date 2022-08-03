В Сомали министром религии назначен бывший спикер Аль-Шабаб

Премьер-министр Сомали Хамза Абди Барре назначил новый кабинет министров страны, выбрав бывшего представителя группировки «Аль-Шабаб» Муктара Робоу министром, что может либо помочь усилить борьбу с повстанцами, либо спровоцировать столкновения кланов.

В телеобращении во вторник Барре сказал, что Робоу, за голову которого в США была назначена награда в размере 5 миллионов долларов до того, как он ушел из «Аль-Шабаб» в 2013 году, станет министром, отвечающим за религию.

«После долгих обсуждений с президентом и общественностью я назначил членов кабинета министров, имеющих образование и опыт, и они будут выполнять свои обязанности», — сказал Барре, прежде чем объявить членов кабинета. «Я прошу парламент утвердить кабинет».

Робоу, который последние три года находился под домашним арестом, также был заместителем лидера «Аль-Шабаб», вооруженной группировки, связанной с «Аль-Каидой».

В декабре 2018 года он находился в юго-западном штате Сомали во время кампании за пост президента региона. Последовавшие за этим протесты были подавлены с применением смертоносной силы: силовики расстреляли не менее 11 человек.

Некоторые аналитики предполагают, что Робоу, давно порицавший «Аль-Шабаб», мог бы помочь укрепить правительственные силы в своем родном регионе Бакул, где группировка владеет значительной территорией.