Железная Фаузия-ханым и татарские бабы в брюках

Прошедший в Казани VIII съезд Всемирного Конгресса Татар (ВКТ) мог бы стать позором татарской нации, если бы не нашелся человек, отстоявший ее честь. И таким человеком стала железная ханым татарского народа Фаузия Байрамова, десятилетиями стоящая на страже его интересов и достоинства.

Суть в том, что при полном игнорировании проблем татарского народа, связанных с ассимиляцией, исчезновением языка, сдачей республики, позорное руководство ВКТ посчитало необходимым включить в принятую на нем резолюцию пункт о поддержке татарским народом "Специальной Военной Операции" против Украины.

И вот, во всем зале нашелся лишь один мужчина (иносказательно, конечно) - в юбке, на фоне заседавших там баб в брюках, либо проголосовавших за эту резолюцию, либо побоявшихся против нее открыто выступить. И этим батыром татарского народа, вставшим и сказавшим слово правды в лицо угнетателям, а потом покинувшим этот позорный съезд стала Фаузия-ханым.

Мы знаем, что Фаузия-ханым является нашим многолетним читателем, и это великая честь для нас выразить свое восхищение этой доблестной женщине, отстаивающей часть татарской нации. Надеемся, что придет время, когда на ее защиту встанут и те, кто носят брюки.