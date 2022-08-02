Росатом начинает строительство первой в Египте АЭС

Министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохамед Шакер и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев объявили о начале «первой заливки бетона» первого блока АЭС Дабаа во время церемонии, организованной специально в ознаменование исторического события.

Во время церемонии 20 июля Лихачев заявил, что строительство АЭС позволит Египту выйти на новый уровень развития технологий, промышленности и образования.

«Начало строительства первого энергоблока АЭС Дабаа означает, что Египет вступает в глобальный атомный клуб. Росатом построит в Арабской Республике новейшие энергоблоки по проекту «ВВР-1200», — сказал Лихачев.

Он отметил: «Строительство атомной электростанции позволит Египту выйти на новый уровень развития технологий, промышленности и образования. Это будет самый крупный проект российско-египетского сотрудничества со времен строительства Асуанской плотины».

«Ядерная энергия была мечтой египетского народа более полувека, и для Росатома большая честь воплотить ее в жизнь».

Во время церемонии Шакер сказал: «Вопрос энергии во всех ее аспектах занял подобающее место в сердце и сознании политического руководства в знак признания важности энергетического дела, который представляет собой главную опору для будущей стабильности и развития в Египте — и что это служит национальной безопасности для великого египетского народа».

Он пояснил, что Египет уделяет особое внимание возрождению египетского ядерного проекта, и он входит в число ведущих стран в понимании важности ядерной энергии и той роли, которую она может внести в решение двух наиболее важных препятствий, стоящих перед устойчивым развитием, а именно обеспечение электричеством и водоснабжение.

В 2017 году Египет и Россия подписали соглашение о начале работ на АЭС Дабаа во время встречи президента Египта Абдуль-Фаттаха ас-Сиси и президента России Владимира Путина.

1 июня российская государственная атомная энергетическая компания «Росатом» объявила о начале производства оборудования для египетской электростанции на побережье Средиземного моря.

В последние годы Египет значительно расширил производство электроэнергии, построив огромные станции, работающие на обычном топливе. В настоящее время Каир планирует экспортировать электроэнергию в такие страны региона, как Саудовская Аравия и Судан.

АЭС Дабаа расположена примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Управление атомных электростанций, которое владеет и управляет проектом, сообщает, что станция будет состоять из четырех блоков, каждый мощностью 1200 мегаватт, общей стоимостью 28,5 миллиардов долларов, финансируемых за счет российского кредита в размере 25 миллиардов долларов, подлежащего погашению в течение 35 лет.

Завод строится в соответствии с контрактами, вступившими в силу 11 декабря 2017 г., согласно которым Росатом будет строить завод и поставлять ЯТ с полным жизненным циклом, а также обучать персонал и оказывать поддержку в эксплуатации завода.