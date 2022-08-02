Ирак: шиитские группы в борьбе за власть

Соперничающие группы шиитов, связанные с хорошо вооруженными ополченцами, вывели тысячи людей на улицы иракской столицы, в то время как напряжение растет из-за неспособности сформировать правительство после нескольких месяцев кризиса.

В понедельник иракские силовики в Багдаде были приведены в состояние повышенной готовности. Самый продолжительный кризис после выборов в Ираке, почти 10 месяцев без правительства после октябрьского голосования, привел к беспорядкам, включая протесты сторонников влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра, которые заняли парламент в бессрочной сидячей забастовке.

В число противников ас-Садра входит группа партий и ополченцев, в основном связанных с Ираном, известная как Шиитская координационная структура, которая призвала к встречным протестам возле парламента, заявив, что они направлены на защиту государственных учреждений от гражданских беспорядков со стороны садристов.

Иракский парламент заседает в укрепленной зеленой зоне Багдада, где также расположены правительственные здания и посольства. Эту зону сторонники Ас-Садра дважды с легкостью штурмовали на прошлой неделе, когда силовики были вынуждены просто отступить.

Демонстрации Координационной структуры проходили у входа в Зеленую зону.

Однако, сторонники Ас-Садра не собираются уходить. Протестующие скандировали: «Никто не может победить Сайида», имея в виду Муктаду ас-Садра.

В Координационную структуру входят законодатели от партии давнего врага ас-Садра, экс-премьер-министра Нури аль-Малики.

Она также представляет мощный проиранский бывший военизированный альянс «Хашд аш-Шааби», или Силы народной мобилизации, теперь интегрированные в регулярные силы.

Хади аль-Амери, возглавляющий фракцию СНМ, в понедельник повторил призыв к «конструктивному диалогу, позволяющему найти решения спорных вопросов».

Он предостерег от «атмосферы эскалации в СМИ, вызванной заявлениями и контрзаявлениями, призывающими к массовой мобилизации, которые могут выйти из-под контроля и привести к насилию».

Между тем сторонник ас-Садра призвал сторонников к протестам в провинциях Ирака.