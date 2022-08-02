США заявили об убийстве лидера Аль-Каиды Аймана аль-Завахири

Президент США Джо Байден заявил, что лидер «Аль-Каиды» Айман аль-Завахири был убит в результате удара беспилотника ЦРУ по столице Афганистана Кабулу.

Это произошло в воскресенье и многие наблюдатели отмечают, что убийство Аль-Завахири стало самым большим ударом по группировке с тех пор, как ее основатель Усама бен Ладен был убит в 2011 году.

«Правосудие восторжествовало, и этого лидера террористов больше нет», — сказал Байден в специальном телеобращении.

По словам Байдена, в начале этого года разведка обнаружила семью Аль-Завахири в Кабуле, добавив, что ни члены семьи, ни мирные жители не были убиты в результате нападения.

Египтянин, за голову которого было назначено вознаграждение в размере 25 миллионов долларов, Аль-Завахири, как считается, помогал координировать нападения на США 11 сентября 2001 года, в результате которых погибло около 3000 человек.

Ранее официальные лица США на условиях анонимности сообщили журналистам, что ЦРУ осуществило атаку беспилотника в Кабуле с использованием двух ракет. По их словам, Аль-Завахири в это время находился на своем балконе.

«Это серьезный удар», — говорит Колин Кларк, директор по исследованиям глобальной охранной компании Soufan Group, добавив, что его присутствие в Кабуле также интересно тем, что говорит о его отношениях с талибами.

«Это говорит нам о том, что за последний год, после прихода к власти талибов, он стал чувствовать себя намного комфортнее», — сказал Кларк.

Талибы подтвердили атаку в Кабуле, не называя имени аль-Завахири, и осудили ее как «нарушение международных принципов».

Удар был нанесен по жилому дому в районе Шерпур в Кабуле, дипломатическом анклаве, где в настоящее время живут многие лидеры талибов, заявил главный спикер талибов Забихулла Муджахид.

«Такие действия являются повторением неудачного опыта последних 20 лет и противоречат интересам США, Афганистана и региона», — сказал Муджахид.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что присутствие аль-Завахири в Кабуле «грубо нарушило Дохинское соглашение и неоднократные заверения мира в том, что они не позволят террористам использовать афганскую территорию для создания угрозы безопасности других стран».

Напомним, что Вашингтон и талибы подписали соглашение в 2020 году, открыв путь для вывода иностранных сил под руководством США в обмен на гарантию со стороны талибов не позволять таким группам, как Аль-Каида и ИГИЛ, действовать на афганской земле. Войска США были выведены незадолго до крайнего срока 31 августа.

Теперь обе стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашений, подписанных в Дохе.

Блинкен сказал, что, позволив лидеру «Аль-Каиды» укрыться в Афганистане, талибы также «предали» афганский народ и «свое заявленное стремление к признанию и нормализации отношений с международным сообществом».

Журналисты отмечают, что удар беспилотника был нанесен в густо населенном районе Кабула, рядом с продуктовым магазином, банком и главной улицей. Это район, где при предыдущем правительстве жили военачальники, губернаторы и министры.

Впрочем, на фотографиях нет следов взрыва, и уже появились сообщения о том, что американцы использовали для убийства Аль-Завахири "ниндзя-ракеты" Hellfire R9X. Такие ракеты не несут боеголовку, но оснащены шестью бритвенно-подобными лезвиями, выступающими из фюзеляжа, которые прорезают цель, но не взрываются.

Теперь встает вопрос о том, как нынешний лидер Аль-Каиды мог проникнуть в Кабул без ведома правительства, и именно на это намекают США, когда говорят, что это является нарушением Дохинского соглашения.

Талибы вероятно не станут отрицать, что Аль-Завахири жил в Кабуле, но будут настаивать, что он уже давно не представлял никакой опасности для США, по крайней мере действуя из территории Афганистана. Учитывая его преклонный возраст, и общее состояние децентрализованной Аль-Каиды, в это легко поверить, так что единственной причиной удара на самом деле может быть лишь возмездие.

Отметим также, что это не первый раз, когда сообщается о гибели Аль-Завахири. Предыдущие попытки убить его в Пакистане и Афганистане приводили у гибели множества мирных жителей, включая 80 школьников в Баджауре, погибших в результате авиаудара по их мадрасе в октябре 2006 года.

В связи с этим нельзя не отметить еще одну вещь. Это первый удар американских сил по Афганистану после вывода американских войск в августе прошлого года. И по словам наблюдателей он стал возможен благодарю смещению пакистанского премьер-министра Имрана Хана, который неоднократно открыто выступал против таких методов в "войне с терроризмом". Некоторые источники прямо указывают, что беспилотник, убивший Аль-Завахири, был пакистанским либо был запущен с территории Пакистана. Глава пакистанской разведки совсем недавно был в США, новое правительство добивается высвобождения средств от МВФ (и добилось судя по всему), и в целом гораздо более прежнего настроено на сотрудничество с Вашингтоном. Так что можно наверняка говорить об убийстве Аль-Завахири как о первой пост-имрановской операции Исламабада и Вашингтона.