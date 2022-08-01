Узбекский волонтер погиб из-за ракетного удара по Чугуеву

В украинском Чугуеве спасатели извлекли из-под руин Дома культуры тело 36-летнего Сардора Хакимова, сообщает Радио Озодлик.

Чугуев подвергся ракетному обстрелу 26 июля. Отец четверых детей, родом из Узбекистана, был местным волонтером. С самого начала войны он за свой счет раздавал плов народу.



«Его знал весь Чугуев. Все до конца надеялись, что Сардор Хакимов жив. Он всегда улыбался, был таким позитивным», – рассказал начальник военного управления Харьковской области Олег Синегубов.

По имеющимся данным, Сардор Хакимов готовил плов, когда по Дворцу культуры в Чугуеве был нанесен ракетный удар.



По данным украинской прессы, с 2000 года Хакимов проживал в Северодонецке Луганской области. После войны в 2014 году переехал в Чугуев.

Там он открыл узбекскую столовую кухню и магазин специй.

После того, как российские войска вторглись в Украину, Сардор отправил свою семью в Узбекистан и остался в Чугуеве, чтобы помогать людям в качестве волонтера. Да смилуется над ним Аллах.

Перед этим из-под завалов в Чугуеве достали тело женщины. Виктория Мишарина, мать двоих детей, тоже с начала войны была добровольцем в Чугуеве.