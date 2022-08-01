Первое судно с украинским зерном плывет к берегам Турции

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в понедельник, что первое судно, перевозящее зерно из Украины по соглашению о безопасном проходе, бросит якорь у берегов Стамбула около 12:00 по Гринвичу во вторник для совместной проверки.

Акар поделился этой новостью в интервью Агентству Anadolu (AA) после того, как судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне покинуло украинский порт Одесса с кукурузой и направилось в Ливан.

Напомним, что в рамках соглашения в Стамбуле был создан совместный координационный центр с персоналом из ООН, России, Украины и Турции.

Акар сказал, что работа по отгрузке зерна из Украины будет продолжена, добавив, что это "гуманитарный вопрос".

"Следующие корабли будут работать так же без сбоев", - подчеркнул он.

Акар сказал, что глобальный продовольственный кризис необходимо решать, добавив, что он был «на том этапе, когда он может спровоцировать миграцию. Это может вызвать серьезную волну миграции из Африки в Европу и Турцию».

Что касается зерна и удобрений, ожидающих отправки из российских портов, Акар сказал, что Турция будет «рада» внести свой вклад и в разрешении этого вопроса.

Турция, ООН, Россия и Украина подписали 22 июля соглашение об открытии трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного — для экспорта зерна, которое застряло на несколько месяцев из-за продолжающейся российско-украинской войны, которая сейчас идет уже шестой месяц.

Для надзора за украинским экспортом зерна в среду был официально открыт совместный координационный центр в Стамбуле, в состав которого вошли представители Турции, ООН, России и Украины, чтобы обеспечить безопасную транспортировку торговыми судами коммерческих продуктов питания и удобрений из трех ключевых украинских портов на Черном море.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник приветствовал отправку из Одесского порта первой партии зерна с начала российского вторжения, назвав это событие «облегчением для всего мира».

«День облегчения для всего мира, особенно для наших друзей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, поскольку первое украинское зерно покидает Одессу после месяцев российской блокады. Украина всегда была надежным партнером и останется им, если Россия будет уважать эту часть сделки», — написал Кулеба в Twitter.