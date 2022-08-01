Косово: война (пока) отменяется

В Косово случилось очередное обострение обстановки, позволившие многим наблюдателям предположить, что обе страны вполне могут начать войну друг с другом.

Обострение случилось в Северном Косово, где живут преимущественно сербы, из-за планов Приштины выдавать въезжающим из Сербии временные документы, а также начать процесс замены сербских автомобильных номеров на косовские. В Косово справедливо считают эти меры «зеркальными», поскольку Сербия, не признавая косовской государственности, выдает въезжающим с косовскими удостоверениями личности временные документы.

Нововведения должны были вступить в силу с 1 августа. Но 31 июля местные сербы начали блокировать основные дороги в регионе и строить баррикады. Они перекрыли доступ к двум основным КПП, расположенным в населенных пунктах Ярине и Брняк. В городе Косовска-Митровица в течение трех часов звучали сирены, пишет Reuters.

Президент Сербии Александр Вучич тут же заявил, что ситуация для косовских сербов «очень сложная» и что в случае конфликта «Сербия победит». «Никогда мы не были в более сложной ситуации, чем сегодня. Приштинский режим пытается использовать ситуацию в мире, новый Зеленский в лице [премьер-министра Косово] Альбина Курти заявляет о борьбе с гегемонизмом», — цитировал его ТАСС днем 31 июля.

На стороне Сербии выступил и МИД РФ, назвав действия Приштины «очередным шагом к изгнанию сербского населения из Косово».

«Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово», — заявили в кремлевском министерстве.

Сравнение Курти с Зеленским тут отнюдь не случайно. Таково видение ситуации в Сербии - Косово это сербская Украина. Заодно и сигнал российским братушкам, которые кстати подхватили эти слова Вучича, также как и заявление некоторые правительственных сербских пропагандистов о необходимости "денацификации" Косова. Некоторые Z-пропагандисты и вовсе потребовали обеспечить ядерное прикрытие грядущей сербской операции по "денацификации".

Впрочем, так далеко Белград кажется не готов зайти. Да, Вучич заявил, что власти Косово готовятся начать «акции запрета сербских документов» в полночь, для чего заранее послали на КПП свои спецподразделения. Некоторые российские СМИ интерпретировали слова сербского лидера по-своему и публиковали заметки с заголовками вроде «Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии». Разумеется, это совсем не то, о чем говорил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что хочет «сохранить мир любой ценой», но заявил, что «если посмеют начать преследовать сербов, убивать сербов, Сербия победит».

Вечером в соцсетях распространялись ролики со звуками стрельбы. Кто стрелял и в кого пока не ясно. Полиция Косово, официально закрывшая оба КПП, поздно вечером 31 июля заявила, что стрельба велась в том числе в направлении полицейских, однако «к счастью, никто не пострадал».

В Косовска-Митровице на мосту через реку Ибар, разделяющую сербские и албанские районы города, вечером появились военные из миротворческих сил KFOR под эгидой НАТО. Миссия выпустила официальное заявление о том, что миротворцы наблюдают за «напряженной» ситуацией и готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой.

Ночью официальная Приштина заявила, что откладывает нововведения на месяц — при условии снятия баррикад. Этому, как пишет Reuters, предшествовали консультации властей Косово с Евросоюзом и США; американский посол в Косово Джеффри Ховеньер заявил, что это он попросил отложить меры, поскольку вокруг них оказалось «много ложной информации и непонимания». Верховный комиссар Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель заявил, что приветствует решение и ждет, что баррикады будут «немедленно» убраны.

Утром 1 августа сербское государственное СМИ РТС сообщало, что баррикады остаются на месте, движение через КПП Ярине и Брняк по-прежнему закрыто, а на работающем пункте пропуска в Мердаре людям с сербскими документами дают временные документы.

Как бы то ни было, войны, о которой заговорили вчера, не будет. По крайней мере пока что. Сербии, которая стремится вступить в Евросоюз, есть, что терять в случае войны, и сербы не столь глупы, чтобы рассчитывать на успех, даже если за ними будет Россия. В то же время в Косово прямо сейчас находится натовский миротворческий контингент КФОР, а сама Приштина по суди остается под международным управлением.

Напомним, что похожий конфликт уже разгорался в прошлом году, из-за автомобильных номеров. Тогда косовские полицейские заставляли владельцев машин с сербскими номерами менять их; местные сербы начали блокировать дороги. Власти Косово также называли свои действия зеркальными, поскольку Сербия требует менять косовские автомобильные номера на своей территории. После нескольких дней противостояния стороны договорились, что водители с обеих сторон будут заклеивать символы своей страны на номере при въезде в другую страну. Представители Белграда и Приштины должны были найти постоянное решение в течение полугода, но этого так и не произошло.