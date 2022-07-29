Израиль не разрешает Иордании послать копии Корана в Аль-Аксу

Премьер-министр Израиля Яир Лапид отказал королю Иордании Абдуллаху в просьбе доставить копии Корана в мечеть Аль-Акса.

На встрече с Лапидом в столице Иордании Аммане король Абдуллах попросил разрешить Иордании отправлять копии Корана в мечеть Аль-Акса, но просьба была отклонена, сообщает израильская телекомпания Kan 11.

Король Абдуллах ранее обращался с такой же просьбой к предшественнику Лапида Нафтали Беннету, но также получил отказ.

Он постоянно обращался с такой же просьбой к израильским официальным лицам, посещающим Амман, в том числе во время встречи с президентом Израиля Исааком Герцогом, говорится в сообщении Kan 11.

Иордания, правящая Хашимитская семья которой покровительствует мусульманским и христианским местам в Иерусалиме, говорит, что с 2000 года Израиль подрывает авторитет королевства.

Амман также обвиняет Израиль в игнорировании многовековой традиции, согласно которой немусульмане не должны устраивать свои молитвы на территории мечети.

В апреле Иордания активизировала усилия, чтобы заставить Израиль уважать исторический статус-кво в иерусалимской мечети Аль-Акса и избегать насильственных столкновений, которые могут угрожать более широким конфликтом.