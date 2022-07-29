Болельщиков "Фенербахче" критикуют за скандирование «Путин» во время матча с украинской командой

Фанаты турецкого футбольного клуба «Фенербахче» находятся под следствием УЕФА за то, что они скандировали имя президента России Владимира Путина во время матча против украинской команды «Динамо» (Киев) в Стамбуле.

Турецкие болельщики воспевали имя российского президента, ответственного за войну и массовое убийство мирных жителей в Украину, после того как киевлянин Виталий Буяльский выразил радость после забитого гола в отборочном матче Лиги европейских чемпионов в среду вечером.

УЕФА, руководящий орган европейского футбола, подтвердил, что начал дисциплинарное расследование «предполагаемого неподобающего поведения» болельщиков.

Матч завершился победой со счетом 2:1 украинской команды, которая по сумме двух матчей вышла в следующий квалификационный этап.

Кричалки турецких фанатов раскритиковали киевский тренер и украинские чиновники.

"Не ожидал таких кричалок, жаль", - сказал после матча менеджер киевского "Динамо" Мирча Луческу.

Украинская команда базируется за пределами страны после вторжения России, а первый матч против «Фенербахче» состоялся в польском городе Лодзь.

«Очень грустно слышать слова поддержки от болельщиков «Фенербахче» в пользу российского убийцы и агрессора, разбомбившего нашу страну», — написал в Твиттере посол Украины в Турции Василий Боднар.

«Я благодарен дружественному [турецкому] народу за их поддержку и за то, что они осудили неуместные действия фанатов».

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил в четверг: «Вооруженные силы победили Путина на турецком поле со счетом 2: 1. Мы советуем турецким болельщикам быть на стороне победителей».

После начала войны ФИФА, мировой руководящий орган по футболу, и УЕФА выступили с совместным заявлением об отстранении российской сборной и клубов от международного футбола.

УЕФА также лишила российскую команду "Зенит" из Санкт-Петербурга права на проведение финала Лиги чемпионов 2022 года и отменила спонсорскую сделку на сумму 40 млн евро (45 млн долларов) в год с российской энергетической компанией «Газпром».

В апреле «Фенербахче» принял участие в товарищеском матче «Global Tour for Peace» против украинского «Шахтера» в Стамбуле, где все доходы (5 миллионов гривен) пошли жертвам войны.

В принципе произошедший инцидент практически не является каким-либо срезом общественного мнения, но многое говорит об околофутбольной субкультуре. Особенно, культуре балканско-турецкой. Те же болельщики "Фенера" в 2016 году орали кричалки с оскорблением Путина, после того как россияне "случайно" убили более 30 турецких солдат в Сирии. Теперь, расстроенные проигрышем своей команды (они уверены также, что "Динамо" играл грязно, а его футболисты вызывающе вели себя), они решили потроллить динамовцев кричалками "Владимир Путин". К тому же еще и наводнили инстаграм страницу "Динамо" с теми же кричалками, правда не заметили, что это была страница московского "Динамо"...

И справедливости ради, бывали ситуации, когда украинские фанаты (как и российские) вели себя не менее вызывающе и оскорбительно по отношению к Турции. В общем, околофутбол есть околофутбол, хороших здесь нет.

Интересно, что едва ли не самыми яростными критиками "Фенара" и его фанатов, требующими отстранить вообще команду из УЕФА, стали турецкие же фанаты "Бешикташа" и, особенно, "Галатасарая".