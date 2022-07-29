Немецкий банк оштрафован на семь миллионов евро за сделки с семьей Асада

Deutsche Bank AG был вынужден выплатить семь миллионов евро в качестве компенсации после расследования немецкой прокуратуры об отмывании денег для родственников сирийского диктатора Башара Асада.

Ведущий инвестиционный банк ФРГ согласился выплатить 7,01 млн евро (7,1 млн долларов) и принять уведомление о штрафе после того, как прокуратура обнаружила, что он не представил 701 отчет о подозрительной деятельности, сообщает Bloomberg.

По мнению прокуратуры, банк действовал «необдуманно».

В апреле прошлого года прокуратура провела обыск в штаб-квартире Deutsche Bank AG во Франкфурте.

Родственники сирийского президента Башара Асада, в том числе его печально известный дядя Рифаат, как полагают, осуществляли операции через Jyske Bank в Гибралтаре, а Deutsche Bank AG выступал в качестве банка-корреспондента для Jyske Bank.

Прокуратура заявила, что Deutsche Bank AG должен был отреагировать на тревожные сигналы и расследовать свое участие в этих транзакциях, включая уголовное дело Франции против Рифаата аль-Асада, еще в 2017 году.

Однако против Deutsche Bank AG или его сотрудников не было выдвинуто никаких уголовных обвинений в отмывании денег, поскольку он не был обязан проверять клиентов Jyske Bank.

Рифаат аль-Асад считается ответственным за печально известную резню в Хаме в 1982 году. Тогда были убиты около 30 000 человек в результате восстания против его брата, бывшего сирийского президента Хафеза аль-Асада, отца нынешнего сирийского диктатора Башара.

Рифаат жил в изгнании во Франции с 1984 по 2021 год из-за спора с Хафезом. В 2020 году он был осужден за отмывание денег во Франции, но бежал в Сирию, прежде чем его посадили в тюрьму.