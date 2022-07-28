В Багдаде сторонники шиитского лидера взяли штурмом парламент

Сотни демонстрантов, большинство из которых являются сторонниками влиятельного иракского шиитского лидера Муктады ас-Садра, танцевали и пели в иракском парламенте после штурма «зеленой зоны» Багдада в знак протеста против кандидата на пост премьер-министра от конкурирующего блока.

В среду полиция применила слезоточивый газ, чтобы помешать протестующим прорваться через ворота сильно укрепленной Зеленой зоны, но толпа ринулась вперед и все таки вошла в парламент.

Протесты стали новым вызовом для Ирака, который погряз в политическом и социально-экономическом кризисе на фоне стремительно растущих мировых цен на энергоносители.

Толпы людей бродили вокруг здания парламента, размахивая национальными флагами, фотографируя, скандируя и аплодируя.

Премьер-министр Мустафа аль-Казими призвал протестующих «немедленно уйти», предупредив, что силовики обеспечат «защиту государственных учреждений и иностранных миссий и предотвратят любой ущерб безопасности и порядку».

Но потребовались приказы шиитского лидера Муктады аль-Садра, прежде чем толпы протестующих начали расходиться почти через два часа.

Протестующие выступают против кандидатуры Мухаммада Шайи аль-Судани, бывшего министра и экс-губернатора провинции, который был выбран на пост премьер-министра альянсом «Рамки координации».

Координационная структура привлекает политиков из партии бывшего премьер-министра Нури аль-Малики и проиранского Альянса ФАТХ, политического крыла возглавляемой шиитами бывшей военизированной группировки Хашд аль-Шааби.

Блок соперничает с блоком ас-Садра и получил места в парламенте после отставки депутатов-садристов в июне. Однако штурм парламента — это явная демонстрация силы со стороны ас-Садра и сигнал о том, что даже после отставки его блока его нельзя игнорировать при принятии политических решений.

Нельзя не отметить, что штурм парламента стал уже какой-то традицией арабских нестабильных стран. Что с одной стороны показывает силу гражданского общества (и это плюс), с другой стороны слабость институтов, вроде парламента (и это минус). Впрочем, стоит ли удивляться в наше время, если штурмом парламента недавно отметилась даже такая демократия со стажем, как США?