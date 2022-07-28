Основатель WhatsApp пожертвовал 2 миллиона долларов сионистской организации

Основатель популярного мессенджера WhatsApp Ян Кум недавно сделал пожертвование в размере 2 миллионов долларов Американо-израильскому комитету по связям с общественностью (AIPAC), что на сегодняшний день является его самым крупнейшим пожертвованием.

Миллиардер из Калифорнии, который обычно ведет отшельнический образ жизни, недавно оказался в центре внимания благодаря своему крупному пожертвованию, что привело к тщательному изучению других его прошлых пожертвований.

Кум, 46-летний предприниматель на пенсии, сколотивший состояние на изобретении WhatsApp, а затем на его продаже Facebook, подростком иммигрировал из пост-советской Украины со своей матерью в северную Калифорнию, где в юном возрасте изучил программирование.

Состояние Кума в настоящее время оценивается в сумму от 9,8 до 13,7 миллиардов долларов, согласно отчету "Гаарец" на прошлой неделе о его пожертвовании, что делает его одним из самых богатых людей в мире. Согласно тоже же отчету, его недавнее пожертвование в AIPAC удваивает предыдущие рекордные пожертвования давних «мегадоноров» Хаима Сабана, Пола Сингера и Бернарда Маркуса.

Семейный фонд Кума в последние годы увеличил свои пожертвования в еврейские и израильские интересы. В их число входит «Ир Давид», американское подразделение по сбору средств «Элад», правой неправительственной организации, занимающейся расселением евреев в арабских кварталах Восточного Иерусалима. Он также пожертвовал 600 000 долларов фонду Maccabee Task Force Foundation, который утверждает, что борется с антиизраильскими настроениями в кампусах колледжей.

Сообщается, что с 2019 по 2020 год Кум пожертвовал 140 миллионов долларов в виде подарков примерно 70 еврейским НПО, работающим в США, Восточной Европе и Израиле.

Согласно сообщению "Гаарец", единственные предыдущие политические пожертвования Кума были сделаны кандидату в Палату представителей США от Вирджинии Деррику Андерсону на первичную кампанию республиканцев в 2022 году.

Ну а мусульмане мира могут задуматься, нужно ли им поддерживать бизнес таких откровенных сионистов, помогая по сути финансировать антимусульманскую деятельность.