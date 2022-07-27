В боях на юге Сирии погибли 10 человек

В провинции Сувейда на юге Сирии произошли вооруженные столкновения между боевиками, поддерживающими асадитский режим, и силами оппозиции, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

Шестеро асадитов и четверо повстанцев погибли в результате столкновений, вспыхнувших в двух деревнях в провинции, где большинство населения составляют друзы, сообщила базирующаяся в Великобритании СОПЧ.

Напряженность нарастала с понедельника после похищения двух человек, критически настроенных по отношению к режиму.

Друзы, которые составляли около четырех процентов довоенного населения Сирии, в основном держались подальше от гражданской войны в стране с момента ее начала в 2011 году, хотя в провинции Сувейда происходили демонстрации и акции против режима.

Большую часть боевых действий удалось избежать, хотя местным силам пришлось отражать ограниченные атаки повстанцев в 2013 и 2015 годах, а в результате буйства боев в 2018 году погибло более 250 человек.

В провинции присутствуют институты режима и его силовые структуры, а регулярная армия Дамаска дислоцируется недалеко от ее провинциальных границ.