Тунис принял новую "диктаторскую" конституцию

Избирательная комиссия Туниса объявила во вторник вечером об утверждении новой конституции, предоставляющей президенту Кайсу Сайеду беспрепятственные исполнительные, законодательные и судебные полномочия.

Глава избирательной комиссии Фарук Буаскер заявил о принятии спорного проекта, так как 94,6 процента проголосовали «за» при явке 30,5 процента.

Голосование состоялось в понедельник, спустя год после драматического захвата власти, в результате которого Саид сверг правительство и заморозил парламент, что критики назвали «переворотом».

Девять миллионов тунисцев имеют право голоса, но при этом не было установлено минимального участия для принятия решения «за» и не было предусмотрено никаких положений для результата «против».

Сайед, юрист по конституционным вопросам, входил в состав комитета экспертов, который он назначил для пересмотра проекта конституции 2014 года — первого в стране после революции 2011 года.

Президент призвал граждан голосовать за хартию, если они хотят жить жизнью, в которой «нет ни страданий, ни терроризма».

Но критики осудили документ как «диктаторский», закрепляющий «единоличное правление».

После конституционного переворота 25 июля 2021 года Саид правил с помощью указов, а критики описывали его действия как подрыв демократических завоеваний, достигнутых Тунисом после восстания 2011 года, которое отстранило от власти давнего правителя Зин эль-Абидина Бен Али.

Саид отверг обвинения в перевороте и сказал, что его захват власти был необходим, чтобы искоренить коррупцию и положить конец политическому тупику в Тунисе.

Фронт национального спасения, оппозиционный альянс, поставил под сомнение результаты и данные о явке.

Ахмед Неджиб Чебби, глава альянса, сказал, что цифры «раздуты и не соответствуют тому, что наблюдатели видели на местах».

Избирательная комиссия «нечестна и пристрастна, а ее данные сфальсифицированы», сказал он AFP.

Между тем глава движения "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши назвал референдум "фарсом", подчеркнув, что большинство тунисского народа отвергло его и не придало ему легитимности.

«Референдум не смог мобилизовать более четверти электората. Принятая в результате конституция не отражает взгляды большинства тунисцев и, как таковая, не имеет демократической легитимности», — говорит Саид Бенарбиа, региональный директор Женевского отделения по Ближнему Востоку и Северной Африке.

«Вы не можете одобрить или принять новую конституцию менее чем 30 процентами избирателей», — говорит основатель базирующегося в США Центра исследований ислама и демократии Радван Масмуди. «На самом деле цифры намного меньше, но избирательная комиссия находится под его [Сайедом] контролем, особенно во внутренних районах страны, и, как и ожидалось, она сфальсифицировала результаты в его пользу».

Было много вопросов о том, насколько точны результаты и официальная явка, особенно с учетом того, что на выборах присутствовало мало наблюдателей.

Впрочем, ппросы неоднократно показывали, что, несмотря на резкое падение рейтинга Сайеда, он по-прежнему остается самым популярным политиком в стране, и наверняка выиграл бы выборы, если бы они состоялись сегодня.

«Дело не в том, что Саид популярен, а в том, что он политически сильнее других», — говорит политический колумнист Амин Снусси. «Это означает, что есть политическое пространство для других акторов, которое они могут использовать и получать прибыль».

Избиратели, с которыми журналисты разговаривали на избирательных участках до подсчета голосов, сказали, что их больше всего беспокоит будущее их детей или внуков. Многие возлагают большие надежды и надеются, что Сайед произведет кардинальные изменения в стране.

На международном уровне реакция на референдум была приглушенной. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон осведомлен об опасениях организаций гражданского общества и политиков по поводу отсутствия «инклюзивного и прозрачного процесса и ограниченных возможностей для подлинных публичных дебатов во время разработки новой конституции». Он добавил: «Мы также отмечаем опасения, что новая конституция включает ослабленные системы сдержек и противовесов, которые могут поставить под угрозу защиту прав человека и основных свобод».

Новая конституция фактически положила конец гибридной парламентско-президентской системе, согласованной после революции, и ввела полностью президентскую систему.

Президент назначит премьер-министра и других министров кабинета и будет иметь право в одностороннем порядке распустить парламент.

По конституции 2014 года для формирования правительства требовалось парламентское большинство.

Президент также будет иметь право назначать судей, которым запрещено участвовать в забастовках, что является очевидной реакцией на общенациональную забастовку судей, организованную в прошлом месяце против увольнения Сайедом 57 их коллег.

Протокола об отстранении президента не будет — то, что допускала предыдущая хартия, если имело место «вопиющее нарушение конституции».

Хотя по-прежнему существует ограничение на два срока президентства, положение 2014 года, согласно которому конституция не может быть изменена для увеличения количества сроков, было удалено.