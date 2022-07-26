Казахстан приостановил производство российской вакцины от коронавируса

В Казахстане остановили завод по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил директор департамента лекарственной политики Бауыржан Джусипов, сообщает информационно-аналитический портал ORDA Kazakhstan.

«После начала пандемии мы запустили производство вакцины «Спутник V» в Караганде из готовых субстанций. Сейчас этот процесс приостановлен. На сегодня у нас объём вакцин достаточен», - сказал Бауыржан Джусипов.

В Казахстане, по его словам, произвели достаточно собственной вакцины QazVac. К тому же Минздрав ведёт переговоры о новом закупе вакцины Pfizer.