Израильская армия сносит дома палестинцев

Израильские военные бульдозеры во вторник снесли дома двух палестинцев, обвиняемых в убийстве поселенца в апреле, сообщают израильские и палестинские СМИ.

Дома находятся в деревне Карават Бани Хасан на севере оккупированного Западного берега.

Они принадлежат семьям Юсефа Ааси и Яхьи Мири, двух палестинцев в возрасте 20 лет, которые, по заявлению армии, виновны в «смертельной стрельбе на въезде в город Ариэль, убившей израильского охранника Вячеслава Голева».

Ариэль — одно из крупнейших незаконных израильских поселений, построенных на палестинских землях.

Оба мужчины находятся под стражей в Израиле с 29 апреля и до сих пор не предстали перед израильским военным судом.

Очевидцы сообщили во вторник местным СМИ, что израильские военные машины штурмовали город и закрыли его въезды, оцепив кварталы, в которых расположены дома, охранным кордоном.

Жители ряда соседних домов были вынуждены эвакуироваться, так как на их крышах были размещены снайперы.

Тем временем палестинские жители этого района противостояли израильским силам, бросая в них камни и бутылки с зажигательной смесью и закрывая боковые дороги, чтобы помешать их продвижению, в то время как израильские солдаты стреляли резиновыми пулями и баллончиками со слезоточивым газом, что привело к ряду жертв среди палестинцев.

Израиль разрушил сотни палестинских домов в рамках политики наказания с момента оккупации Западного берега в 1967 году. По данным израильской правозащитной группы «Бецелем» , снос домов палестинцев, связанных с подозрением в нападении, является формой коллективного наказания.

«Почти во всех случаях лицо, которое совершило или планировало совершить нападение, больше не живет в доме, так как оно было убито израильскими силовиками во время нападения или арестовано и приговорено к длительному тюремному заключению в Израиле», — говорится в сообщении организации.

29 апреля Голев, охранник израильского поселения, был убит из проезжавшего мимо автомобиля. 23-летний поселенец скончался на месте от огнестрельных ранений.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль приближается к будке службы безопасности у входа в поселение Ариэль, прежде чем двое мужчин вышли из нее и открыли огонь по двум охранникам внутри, убив одного из них. Другой охранник не пострадал, сообщила тогда израильская газета "Гаарец". Стрелявшим удалось скрыться с места происшествия.

Более 600 000 израильтян живут в более чем 200 поселениях и аванпостах, признанных незаконными в соответствии с международным правом, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.