Путин «предложил построить в России завод турецких беспилотников»

Турецкие новостные ресурсы сообщают, что турецкий производитель беспилотников Baykar открыл производство в ОАЭ, а российский президент Владимир Путин также хотел создать аналогичный объект в России.

По сообщению CNN Turk, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил коллегам на партийном совещании в понедельник, что Путин обратился к нему во время недавней встречи в Тегеране, чтобы предложить сделку с турецкой фирмой Baykar по производству ударных беспилотников, которые доказали свою эффективность против российских сил в Украине.

«Путин сказал мне, что хочет работать с «Байкаром», — заявил, как сообщается, Эрдоган. «Он предложил создать завод в России, как это сделали в ОАЭ».

Представитель Baykar отрицал, что компания открыла завод в ОАЭ. Пресс-секретарь компании отказался также комментировать предложение России.

Однако источник, знакомый с проблемой, сказал, что Baykar действительно находится в процессе создания производственной линии в ОАЭ.

Беспилотники Baykar Bayraktar TB2 доказали свою эффективность против нескольких противников в конфликтах в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Но они не применялись против армии со сложными средствами радиоэлектронной борьбы и ультрасовременными системами ПВО до российского вторжения в Украину.

Пока что они оказались чрезвычайно эффективными в борьбе с российскими войсками, дислоцированными глубоко на территории Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в прошлом месяце, что после вторжения России 24 февраля Украина получила 50 боевых беспилотников от турецкой оружейной компании Baykar.