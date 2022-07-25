Как Россия подставила Турцию

В конце минувшей недели в Турции наконец то было подписано соглашение об открытии украинских портов для вывоза зерна. Соглашение стало безусловной дипломатической победой Анкары и казалось настоящим прорывом в деле безопасности черноморских торговых путей. Но не тут то было.

Буквально на следующий же день Одесса, главный морской порт Украины, подверглась ракетному удару. Причем бомбили именно морской порт, тот самый где стоят суда, готовые к вывозу зерна.

В такое грубое нарушение соглашения буквально на следующий же день после подписания не смогли поверить ни "партнеры" России ни даже некоторые "эксперты", занимающиеся профессиональным отбеливанием преступлений Кремля.

В особенно неудобном положении оказалась Турции. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что контактировал с российской стороной в связи с ударом по порту Одессы, и по его словам, Москва заявила о непричастности к инциденту.

По словам Акара, в связи с инцидентом он также провел телефонные разговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, который подписал в пятницу в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. "Мы получили необходимую информацию. Они сообщили о факте ракетного нападения на один из пунктов погрузки в порту, негативных последствий нет", - сообщил Акар.

"В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос", — заявил министр, слова которого приводит пресс-служба турецкого Минобороны.

По словам Акара, тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство. "Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности", — добавил министр.

Примечательно, что слова Акара процитировали даже рупоры Кремля вроде РИА Новости и ТАСС, не пытаясь их как-то опровергнуть или прокомментировать. То есть, впечатление создавалось такое, что Россия по меньшей мере отрицает свою причастность к обстрелу порта.

И вот тут уже понеслись "эксперты" с мнениями в духе "Украина сама обстреляла Одессу". Дескать, для Украины весь зерновой вопрос это вопрос не экономический, а военно-политический, все что Киеву нужно это больше оружия и давления на Россию. Поэтому он сам устраивает провокации, чтобы обвинить Россию в срыве соглашения.

Но много времени не прошло, и Россия все же прямо заявила, что это она обстреляла ракетами порт Одессы. Разумеется, в ее версии удары велись исключительно по "военным объектам". Но мы же спустя пять месяцев войны хорошо знаем, что такое "высокоточные удары" России по "исключительно военным объектам". Кто не знает, может погуглить "роддом в Мариуполе" или "торговый центр в Кременчуге".

В итоге Хулуси Акар был просто обманут российскими коллегами, которые видимо еще не сообразили на тот момент, какую версию событий им стоит продвигать, но сделали Акара своим невольными спикером... чтобы затем опровергнуть его же. Говоря иначе, россияне не только доказали в очередной раз, что договоры с ними не стоят и бумаги, на которой они подписаны, но еще и подставили Турцию.