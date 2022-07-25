ХАМАС урезает зарплаты своим сотрудникам более чем на половину

Правительство ХАМАС в осажденной Газе сократит зарплаты своим сотрудникам из-за финансового кризиса. Об этом заявил высокопоставленный чиновник правительства.

В беседе с The New Arab Авни аль-Баша, заместитель министра финансов Газы, сказал, что сокращение заработной платы сотрудников было решением, вызванным чрезвычайной ситуацией, и направлено на временное облегчение положения правительства по мере обострения финансового кризиса.

"Уменьшение ставки заработной платы начнется в августе и продлится несколько месяцев. Мы добавим удержанное из заработной платы к материальным правам сотрудников", - сказал чиновник, не назвав ставки удержания из заработной платы.

Однако источники внутри министерства, пожелавшие остаться неназванными, сообщили, что сотрудники ХАМАС будут получать около 40% своей зарплаты вместо 60%. То есть, меньше половины прежней зарплаты.

Правительство ХАМАС в Газе столкнулось с финансовым кризисом с момента начала российско-украинской войны пять месяцев назад, поскольку оно стремилось компенсировать рост цен на некоторые товары, в основном на топливо, чтобы облегчить финансовое бремя жителей.

В результате, по словам чиновника, министерство было вынуждено брать кредиты в банках Газы, чтобы вовремя выплачивать зарплату. Он отметил, что в ближайшие месяцы министерство не может брать еще больше долгов.

По его словам, министерство в срочном порядке подготовило план по преодолению финансового дефицита, включая сокращение оперативных бюджетов министерств сектора Газа, и пообещало, что кризис с зарплатами сотрудников скоро разрешится.

Управляемое ХАМАС правительство в значительной степени зависит от таможенных поступлений, налогов, разрешений на импорт и экспорт и некоторых внешних финансовых грантов, в основном из Катара, для покрытия своих расходов.

Каждый месяц правительство Газы выплачивает зарплату своим сотрудникам и покрывает операционные бюджеты нескольких министерств, в то время как Палестинская администрация помогает оплачивать расходы, связанные с электричеством, медикаментами и образованием.

Согласно данным ХАМАС, в правительственных структурах Газы работает около 50 000 человек.

Начиная с 2013 года сотрудники ХАМАС получали только 40 процентов своей зарплаты, а остальное правительство добавляло к их пособиям. Процент заработной платы сотрудников был повышен до 60% в 2021 году.

Сотрудники ХАМАС выразили негодование по поводу запланированного сокращения их зарплат, особенно в свете стремительного роста цен в осажденном прибрежном анклаве.

«Мы едва можем удержать наши семьи на плаву в условиях беспрецедентного экономического кризиса», — сказал один из сотрудников, пожелавший остаться неназванным.

«Я получаю около 350 долларов США в месяц, местный банк вычитает около 100 долларов США в пользу кредита, а электроэнергия вычитает около 50 долларов США (...). Итак, у меня есть только 200 долларов США на то чтобы прокормить мою семью в течение двух недель», — сказал 42-летний отец пятерых детей.

С каждым днем, добавил сотрудник, ситуация ухудшается. Он обвиняет лиц, принимающих решения в правительстве, в том, что они несут ответственность за неспособность разрешить кризис.

«Из-за бедности, от которой страдает большинство государственных служащих, некоторые из них были вынуждены искать дополнительную работу, например работать водителями такси, чтобы иметь возможность содержать свои семьи на плаву», — сказал сотрудник.

«Правительство ХАМАС страдает от неэффективного управления экономикой и отсутствия стратегического планирования», — говорит экономист из Газы Халил Насер .

«Чтобы контролировать цены на топливо и некоторые товары в течение временного периода в несколько месяцев, это вызовет серьезный экономический кризис, когда стоимость заработной платы его сотрудников снизится», — сказал он.

Более того, добавил Насер, «к сожалению, меры правительства Газы не привели к сдерживанию цен и не позволили предотвратить повышение цен в Газе».