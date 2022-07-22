Пенсионерку посадили на 8 лет за то, что посылала внукам в Сирию деньги на игрушки

Военный суд в Петербурге огласил приговор пенсионерке Марине Комар по делу о финансировании террористической организации ИГИЛ.

Женщину признали виновной, назначив ей наказание в виде 8 лет лишении свободы. Суд посчитал спонсорством терроризма денежные переводы дочери, которая в 2014 году с мужем и тремя детьми уехала в Сирию.

Как сообщает "Фонтанка", силовики заинтересовались Мариной Комар в 2016 году, к тому моменту дочь Яна родила еще двух детей, потом овдовела и нуждалась в деньгах.

В 2019 году против Яны возбудили уголовное дело, и дома у Марины прошёл обыск. Сотрудник центра "Э" в суде заявлял, что тогда предупреждал женщину, что отправка денег дочери незаконна, сама Марина это опровергает.

Комар не только не скрывала от государства, что отправляет деньги внукам и дочери, но и по доверенности официально получала детские пособия на внуков в Петербурге, а чеки хранила, добиваясь, чтобы российские власти помогли эвакуировать детей из Сирии. В суде Комар говорила, что отправляла деньги на одежду, еду и игрушки.

Из предоставленных следствием доказательств причастности Яны к ИГИЛ — лишь фотография бородатого супруга, факт пересечения сирийской границы и заявления об исламе. Также в материалах дела нет доказательств, что средства тратились на нужды боевиков.

Из зала суда Марина отправилась в СИЗО, её дочь Яна сейчас находится в лагере для военнопленных "Аль-Холь".

Итак, еще раз - пенсионерка получила восемь лет тюрьмы за то, что отправляла деньги своим внукам на игрушки и еду.