Соглашение об открытии украинских портов будет подписано сегодня - Анкара

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил заявление Турции о том, что Киев в пятницу подпишет соглашение с Россией об открытии своих портов на Черном море. Тем временем цены на продукты питания продолжают расти из-за войны.

Зеленский заявил поздно вечером в четверг, что порты Черного моря вскоре могут быть вновь открыты в соответствии с соглашением ООН, после заявления Турции.

«Завтра мы также ожидаем новостей для нашего государства из Турции — по поводу разблокировки наших портов», — сказал Зеленский.

Ранее в четверг официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил агентству Рейтер, что «может быть подписан документ, который обяжет стороны (обеспечить) безопасное функционирование экспортных маршрутов в Черном море».

Заявление Зеленского прозвучало через несколько часов после того, как в офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Россия и Украина подпишут соглашение в Турции в пятницу.

В Москве отказались комментировать заявление Турции и заявили, что это касается российских военных.

Согласно сделке ООН, корабли будут проверяться, чтобы убедиться, что они перевозят зерно и удобрения, а не оружие. За операцией будет наблюдать центр управления, в котором будут работать представители ООН, России, Украины и Турции.

С начала войны российские военные корабли блокировали порты на Черном море, препятствуя экспорту и импорту товаров.

Москва отрицает, что ее действия привели к резкому росту цен на зерно во всем мире, и заявляет, что западные санкции привели к продовольственному кризису.

Полная информация о соглашении не разглашается, но ожидается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Турцию в пятницу.

Организация Объединенных Наций и Турция в течение двух месяцев работали в качестве посредников над тем, что Гутерриш назвал «пакетной» сделкой — возобновить экспорт украинского зерна из Черного моря и облегчить поставки российского зерна и удобрений.

В четверг Россия заявила, что последний раунд санкций Европейского союза будет иметь «разрушительные последствия» для безопасности и части мировой экономики.