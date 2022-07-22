Израиль нанес удар по Сирии

В результате израильской атаки под Дамаском погибли трое солдат режима Башара Асада и еще семеро получили ранения, сообщило министерство обороны Сирийской Арабской Республики.
«Враг Израиль нанес удар с воздуха… со стороны оккупированных сирийских Голан… В результате агрессии трое солдат погибли и семеро получили ранения», – говорится в заявлении министерства в пятницу.
Министерство также сообщило, что силы ПВО перехватили ракеты, запущенные с оккупированных Израилем Голанских высот к западу от Дамаска.
Израильские военные заявили, что не комментируют иностранные сообщения.
Военный наблюдатель Сирийской обсерватории по правам человека сообщил, что были убиты еще трое иностранных граждан, в результате чего общее число погибших достигло шести, а всего 10 человек были ранены.
СОПЧ, которая опирается на широкую сеть источников внутри Сирии, сообщила, что в результате налетов пострадал объект разведки ВВС, офис высокопоставленного офицера и автомобиль возле военного аэропорта Меззе.
По словам наблюдателя, ракеты также уничтожили «иранский склад оружия» в районе Сайида-Зейнаб.
Режим Асада в последний раз сообщал об израильской атаке 2 июля, которая, по его словам, была нанесена по району к югу от средиземноморского города Тартус и ранила двух мирных жителей.
С начала войны в Сирии в 2011 году Израиль совершил сотни воздушных налетов на своего соседа, на войска режима, а также на союзные ему проиранские силы, и бойцов ливанской шиитской группировки «Хизбалла».
Израильские военные заявляют, что атаки необходимы, чтобы помешать их заклятому врагу Ирану закрепиться у их порога.