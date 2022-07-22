Израиль нанес удар по Сирии

В результате израильской атаки под Дамаском погибли трое солдат режима Башара Асада и еще семеро получили ранения, сообщило министерство обороны Сирийской Арабской Республики.

«Враг Израиль нанес удар с воздуха… со стороны оккупированных сирийских Голан… В результате агрессии трое солдат погибли и семеро получили ранения», – говорится в заявлении министерства в пятницу.

Министерство также сообщило, что силы ПВО перехватили ракеты, запущенные с оккупированных Израилем Голанских высот к западу от Дамаска.

Израильские военные заявили, что не комментируют иностранные сообщения.

Военный наблюдатель Сирийской обсерватории по правам человека сообщил, что были убиты еще трое иностранных граждан, в результате чего общее число погибших достигло шести, а всего 10 человек были ранены.

СОПЧ, которая опирается на широкую сеть источников внутри Сирии, сообщила, что в результате налетов пострадал объект разведки ВВС, офис высокопоставленного офицера и автомобиль возле военного аэропорта Меззе.