О чем закрытие "Сохнута" говорит мусульманам России

Если переходить от международных новостей к внутрироссийским, то из последних в сфере государственно-национальных отношений нельзя не отметить новость об обращении Минюста РФ с иском о закрытии еврейской организации "Сохнут".

Агентство "Сохнут" это одна из основных организаций мирового еврейства, отвечающая за связь Израиля с еврейской диаспорой. Она ведет учет евреев и тех, у кого есть еврейские корни, позволяющие получить израильское гражданство (хотя бы один еврейский предок среди бабушек и дедушек), организует для них детско-юношеские лагеря, курсы изучения иврита и еврейской культуры. Наконец, помогает им в приобретении израильского гражданства и переезде в Израиль.

Возможное закрытие "Сохнута" в России это явный сигнал Кремля, теряющего своих последних союзников на международной арене, в адрес Израиля о недовольстве его колебаниями между Москвой и Вашингтоном в отношении войны в Украине. Но стоит ли этому радоваться российским мусульманам и как им вообще к этому относиться?

Во-первых, надо понимать, что существование такой организации как "Сохнут" до сего момента на территории России уже говорит о разнице статуса ее евреев и мусульман. Все серьезные структуры взаимодействия с российскими тюрками Турции или влияния на мусульман России со стороны Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и т.д. были закрыты уже в первое десятилетие правления Путина, тогда как еврейству были созданы все условия для сохранения и развития международных связей.

Во-вторых, надо понимать, что закрытие "Сохнута" отнюдь не будет означать, что вместо него откроются аналогичные международные исламские организации. Скорее наоборот, это говорит о тенденции, когда у путинской России обрубаются все важнейшие для нее международные связи, одной из которых были связи российского и мирового еврейства, а она сама все больше превращается в большую КНДР. И ничего хорошего для российских мусульман, оказывающихся в этой захлопывающейся мышеловке, разумеется нет.

В-третьих, главным образом "Сохнут" в последнее время помогал евреям уезжать из России. Так что, в чем выгода российских мусульман от того, что он прекратит свою деятельность? В том, что в России будет больше евреев, не имеющих возможности из нее уехать? Такое в ее истории уже было два раза - один раз в начале XX века, второй раз в его конце, и оба это закончилось для нее плачевно.

В-четвертых, любое закрытие границ и каналов эмиграции из нынешней России это возможный прецедент, который завтра может распространиться на всех. Поэтому, тем мусульманам, которые только планируют хиджру из России, возможно стоит поторопиться, так как если начинают ограничивать выезд евреев, то тем более это может коснуться и мусульман.

Впрочем, не исключено, что Кремль еще оставляет для себя возможность переиграть решение по "Сохнуту" в последний момент, используя его как элемент торга в отношениях с властями Израиля. Ведь в его ситуации разругаться еще и со всем мировым еврейством было бы безумием.

Хотя, о чем это мы...